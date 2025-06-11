Koca yürekli Guardiola: Kızlarıma bakınca Gazzeli bebekleri hatırlıyorum

Manchester Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Manchester City’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola, kendisi için düzenlenen fahri doktora töreninde işgalci İsrail’in, Gazze'de uyguladığı soykırıma soykırıma tepki gösterdi. İspanyol hoca, kendi çocukları ve öldürülen binlerce Gazzeli çocuk arasında karşılaştırma yaptı.

ÇOCUKLARIMIZ TEHLİKEDE OLACAK

Gazze'de gördükleri kendisine acı verdiğini kaydeden ünlü teknik adam, “Bu bir ideoloji meselesi değil. Bu 'Ben haklıyım, sen haksızsın' meselesi de değil. Belki 4 yaşındaki çocukların bir bombayla öldürülmesini ya da artık hastane bile olmayan yerlerde hayatlarını kaybetmelerini izlediğimizde, 'Bu bizim meselemiz değil' diye düşünüyoruzdur. Tamam, böyle düşünebiliriz ama dikkatli olun. Bir sonraki olay bizimle ilgili olacak. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde çocuklarımız tehlikede olacak” diye konuştu.

GAZZE'DEKİ BEBEKLERİ HATIRLAYIN

“Üzgünüm ama bu kabus başladığından beri her sabah çocuklarım Maria ve Valentina'yı gördüğümde Gazze'deki bebekleri hatırlıyorum ve çok korkuyorum” diyen Guardiola, şöyle devam etti: “Belki orada yaşananlar şu an bize çok uzakmış gibi geliyor ve 'Biz ne yapabiliriz?' diye sorabilirsiniz. Aklıma bir hikaye geliyor: Bir ormanda yangın çıkmış. Tüm hayvanlar korkmuş şekilde ormandan kaçıyor, çaresiz, eli kolu bağlı ama küçük bir kuş denize gidip geliyor, gidip geliyor. Gagasında su damlaları taşıyor. Bir yılan ona gülerek soruyor: 'Neden böyle yapıyorsun kardeşim? Yangını asla söndüremezsin.' Kuş cevap veriyor: Ben sadece üzerime düşeni yapıyorum."

HAREKETSİZ KALMA

Guardiola, o küçük kuş, yangını söndüremeyebilir ama hiçbir şey yapmamayı reddettiğini vurgulayarak “Dünyanın bize çoğu zaman 'Fark yaratamayacak kadar küçüksün' dediği bir yerde, bu hikâye bana bir kişinin gücünü hatırlatıyor. Bu büyüklükle ilgili değil bu bir tercih meselesi. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsan özellikle de en önemli anlarda susmamayı ve bir şeyler yapmayı seçmelisin" değerlendirmesini yaptı. Guardiola, katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Filistin kefiyesiyle kutlama

Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, geçen sene İngiltere Premier Lig'de şampiyon olmuştu. Şampiyonluk kutlamalarına ünlü teknik direktörün kızı Maria Guardiola, Filistin Kefiyesi ile katılmıştı.















