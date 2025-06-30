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Macaristan'daki sapkınlık yürüyüşünü AB organize etti

Macaristan'daki sapkınlık yürüyüşünü AB organize etti

19:0930/06/2025, Pazartesi
AA
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AB'nin organize ettiği Budapeşte'deki LGBT yürüyüşü.
AB'nin organize ettiği Budapeşte'deki LGBT yürüyüşü.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sapkın LGBT'lilerin Budapeşte'de düzenlediği gösteriyi Avrupa Birliği'nin (AB) organize ettiğini savundu. Brüksel'in kukla politikacılara emir verdiğini belirten Orban, yaşananları "iğrenç ve utanç verici" şeklinde nitelendirdi.

Macaristan merkezli "Index.hu" haber sitesine göre, Orban, Budapeşte'de düzenlenen yürüyüşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orban, başkentte düzenlenen LGBT etkinliğini "iğrenç ve utanç verici" şeklinde nitelendirdi.

"Brüksel kukla politikacılara emir verdi"

Bu etkinliklerin Macar kültürüne uymadığını belirten Orban,
"Brüksel, Budapeşte'de 'onur yürüyüşü' düzenlenmesi talimatını verdi. Onların kukla politikacıları bu emri yerine getirdi."
dedi.

Orban LGBT yürüyüşlerini 'çocukların korunması için' yasaklamıştı

Orban, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, dünyada ailenin en önemli unsur olduğunu ve çocukların korunması gerektiğini belirterek LGBT yürüyüşüne bundan sona ülkesinde izin verilmeyeceğini, böyle bir şeyin zaten olmaması gerektiğini kaydetmişti.



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