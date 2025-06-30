Macaristan'daki sapkınlık yürüyüşünü AB organize etti

"Brüksel, Budapeşte'de 'onur yürüyüşü' düzenlenmesi talimatını verdi. Onların kukla politikacıları bu emri yerine getirdi."

"Brüksel, Budapeşte'de 'onur yürüyüşü' düzenlenmesi talimatını verdi. Onların kukla politikacıları bu emri yerine getirdi."

Orban, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, dünyada ailenin en önemli unsur olduğunu ve çocukların korunması gerektiğini belirterek LGBT yürüyüşüne bundan sona ülkesinde izin verilmeyeceğini, böyle bir şeyin zaten olmaması gerektiğini kaydetmişti.