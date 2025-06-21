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Macron Rafale pazarlıyor

Macron Rafale pazarlıyor

04:0021/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün sosyal medya platformu X hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Macron, "Rafale arıyor-Güvenli Avrupa" mesajıyla birlikte Fransız savaş uçağı Rafale'nin fotoğrafını paylaştı. Macron'un paylaşımı, Hindistan ile Pakistan arasında geçen ay gerçekleşen çatışmada, Yeni Delhi'ye ait üç Rafale savaş uçağının düşürülmesinin hemen ardından gelmesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Birçok kullanıcı Rafale'nin etkinliğinin Keşmir'deki çatışmada denendiğini ve başarısız kaldığına işaret etti. Fransız Cumhurbaşkanı'nın, paylaşımıyla gelecek hafta yapılacak NATO Zirvesi öncesi Avrupa Birliği üyesi ülkelere ABD savunma sanayiinden bağımsızlık çıkışı olarak da değerlendirildi.



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#Emanuel Macron
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