Dünya Mayınlı bölgeden güvenli bölgeye Türkiye tek kurşun atmadan terör koridorundan kurtuldu
ORTADOĞU

Mayınlı bölgeden güvenli bölgeye: Türkiye tek kurşun atmadan terör koridorundan kurtuldu

ABD ile Türkiye arasında Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde oluşturulması kararlaştırılan "güvenli bölge" akıllara sınırımızdaki mayınlı bölgeyi getirdi. Suriye'deki iç savaştan önce Ankara-Şam ilişkilerinin iyi olduğu dönemde sık sık gündeme gelen sınır hattımızdaki mayınlı bölgenin temizlenmesi o dönemde İsrailli bir firmaya verilmek istenmiş ve Türkiye yargısı ihaleyi iptal etmişti. Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, İsrailli bir firmaya verilmek istenen mayın temizleme işinin iptal edilmesi ile Türkiye'nin sınırları içerisinde kurulmak istenen terör koridorunun önüne geçildiğine dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye, Suriye'de &quot;güvenli bölge&quot; oluşturulmasını 2012'den beri gündeme getiriyor.
Türkiye, Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulmasını 2012'den beri gündeme getiriyor.

Eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, 20. Dönem Zonguldak Milletvekili ve Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, Türkiye'nin geçmişten bugüne, askeri anlamda attığı emin ve başarılı adımları kaleme aldığı yazısında, 10 yıl önce Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi için yapılan anlaşmayı hatırlattı. İsrailli bir firmaya verilmek istenen mayın temizleme işinin iptal edilmesi ile Türkiye'nin sınırları içerisinde kurulmak istenen terör koridorunun önüne geçildiğini kaydeden Aydın yazısınında "Önümüzdeki on yıl içinde Kahire-Tahran-Karaçi hattı çekilecek ve İslam birliği yeniden kurulacaktır" ifadelerine de yer verdi.

Yeni Şafak
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın

Necmettin Aydın'ın yazısı şöyle:
Bundan 10 yıl önce güney sınırımız boyunca ortalama 5 kilometre enindeki mayınlı bölgenin temizlenmesi gerektiği ve bir anlaşma olduğu, bunun zorunlu olduğu hükümetin önüne gelmiş ve iş ihale sürecine sokulmuştu. İş karşılığı temizlenen alanın, 50 yıllığına temizleyen firmaya verilmesi söz konusu olmuştu ve bu işin İsrailli bir firmaya verilmesi an meselesi idi. Ordu bu mayınları temizleyecek teknolojiye sahip olduğunu açıklamıştı. İş bitirilmek üzere iken yargı engeline takıldı ve bu alanın mayınlardan temizliği ordu tarafından yapıldı.
Türkiye tek kurşun atmadan kendi sınırları içinde olabilecek bir terör koridorundan kurtuldu.

Söz konusu mayın temizliği o zaman İsrailli firmaya verilmiş ve dolayısıyla arazi İsrail’in elinde olsaydı bugün kendi sınırlarımız içinde 5 kilometre terör koridoru olacaktı. O günleri ve bir de darbe girişimini atlatan Türkiye, bugün sınırından itibaren 5 kilometrelik bir güvenli bölgeyi kesinleştirmiş durumdadır. El-Bab ve Afrin’den sonra bu 5 kilometrelik bölge büyük önem taşımaktadır. Türkiye tek kurşun atmadan kendi sınırları içinde olabilecek bir terör koridorundan kurtulmuş ve kendi sınırından itibaren 5 kilometrelik bir alanı kontrol eder duruma gelmiştir.

Hiçbir ekonomik, siyasal, sosyal kayıp veya kaygı bundan daha önemli değildir. Ulusal güvenlik yoksa; can, mal, ırz güvenliği de yoktur.

900 kilometre boyunca ve 5 kilometre derinlikte bir alanı bugün kimse kolay kolay alamaz. Türkiye'nin askeri olarak ulaştığı operasyonel gücü ve kararlı bir liderlikle elde ettiği bu başarılar çok kıymetlidir. Türkiye'nin fiili güvenlik sınırı, bu kararlılıkla çok yakında 40 kilometre derinliğe, İdlib-Kobani-Musul hattına ulaşacaktır. Anadolu birliği ve güvenliği ancak teminat altına alınmış olacaktır. Hiçbir ekonomik, siyasal, sosyal kayıp veya kaygı bundan daha önemli değildir. Ulusal güvenlik yoksa; can, mal, ırz güvenliği de yoktur. Türkiye yeniden daha büyük ve daha güçlü varoluş , diriliş mücadelesi vermektedir.

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Önümüzdeki on yıl içinde Kahire-Tahran-Karaçi hattı çekilecek ve İslam birliği yeniden kurulacaktır.

Geçmişte Sultan Fatih Otlukbeli Savaşı ile bu hat oluşmuş ve ‘Anadolu Birliği’ ancak sağlanmıştı. Yavuz Sultan Selim Han da Kahire-Mekke hattını çekerek ‘İslam Birliği’ni kurmuştu. İnanıyorum ki önümüzdeki on yıl içinde Kahire-Tahran-Karaçi hattı çekilecek ve İslam Birliği yeniden kurulacaktır. Sayın Erdoğan’da bu irade ve kararlılık fazlası ile vardır. Türkiye, kuruluşunun yüzüncü yılında bir dünya devi olarak yeniden doğmaktadır. Türkiye’nin de kapasitesi ve performansı bu başarıyı gerçekleştirmeye yeterli hale gelmiştir. Önümüzdeki dört yıl dünya yeni bir devrim doğusuna şahitlik edecektir.

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