Meksika Bücür'ün servetini istiyor

‘HER ŞEYİ İADE EDİN’

Lopez Obrador

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ABD’de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo (bücür) lakaplı Joaquin Guzman’ın el koyulan servetinin ülkeye iade edilmesi gerektiğini söyledi. Devlet Başkanı Obrador, günlük basın toplantısında, El Chapo’nun parasının Meksikalılara ait olduğunu belirterek, “El koyulan ve Meksika ile ilişkisi olan her şeyin iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TOPLAM 14 MİLYAR DOLAR

Paranın yoksullukla mücadele programları için kullanılacağını kaydeden Obrador, “Bu meseleleri yasal yollardan takip etmekten vazgeçmeyeceğiz” dedi. ABD’li yetkililerin, servetini 14 milyar dolar olarak tahmin ettiği Guzman, çarşamba günü ABD’de ömür boyu hapis ve 12,6 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı. Paranın, Guzman’ın uyuşturucu ticareti yapan örgütünün ABD’deki uyuşturucu dağıtımından elde edildiği belirtiliyor.

ABD duvar için kullanacak



Guzman’ın servetinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın masrafları için kullanılması geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, “El Chapo servetini ABD sınırında yıllarca sürdürdüğü illegal uyuşturucu trafiğinden elde etti. Bu trafik yüzünden sınırda güvenlik önlemleri artırıldı. O yüzden bu kişinin geliri de buraya aktarılmalı” açıklamasını yapmıştı.