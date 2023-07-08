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Dünya

Miçotakis'ten skandal karar: Yunanistan'da eşcinsel evlilik yasal olacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yeni dönemde eşcinsel evlilikleri yasal hale getirmeyi planladığını söyledi.

09:35 . 8/07/2023 Cumartesi
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Eşcinsel evlilik bir noktada gerçekleşecek ve bu bizim stratejimizin bir parçası." diyen Miçotakis, Bloomberg'e verdiği mülakatta "Yunan toplumu buna hazır" ifadesini kullandı. Eşcinsel evlilikler Batı Avrupa'nın büyük bir bölümünde yasal olarak tanınırken, medeni birlikteliklerin mevcut olduğu İtalya ve Yunanistan ile Doğu Avrupa'daki diğer AB üyesi ülkelerinin çoğunda tanınmıyor.

Sapkınlığın öncüsü Ortodoks kilisesi

Ülkedeki eşcinsel birlikteliklerin yasallaşması yolundaki ilk adımlar Yunan Ortodoks Kilisesi'nin yanı sıra muhafazakarların muhalefetine rağmen Aleksis Çipras lideriğindeki sol görüşlü SYRZIA Partisi'nin iktidarı döneminde atılmıştı.





#Yunanistan
#Kiryakos Miçotakis
#LGBT
13 dakika önce
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