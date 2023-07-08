Miçotakis'ten skandal karar: Yunanistan'da eşcinsel evlilik yasal olacak

Eşcinsel evlilik bir noktada gerçekleşecek ve bu bizim stratejimizin bir parçası." diyen Miçotakis, Bloomberg'e verdiği mülakatta "Yunan toplumu buna hazır" ifadesini kullandı. Eşcinsel evlilikler Batı Avrupa'nın büyük bir bölümünde yasal olarak tanınırken, medeni birlikteliklerin mevcut olduğu İtalya ve Yunanistan ile Doğu Avrupa'daki diğer AB üyesi ülkelerinin çoğunda tanınmıyor.