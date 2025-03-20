Milyarderler 'kıyamete' hazırlanıyor: ABD'lilerin üçte biri dünyanın sonuna hazırlık yapıyor

ABD'de son yıllarda Mark Zuckerberg gibi birçok ünlü ismin, ırak ve güvenli bölgelerde hayatta kalma sığınakları yaptırdığı dikkati çekerken giderek artan küresel çekişmeler, savaşlar ve gerginlikler nedeniyle istikrarsızlaşan dünyada, sıradan vatandaşların da sığınaklara ilgisi artıyor.





Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Hawaii'deki 270 milyon dolar değerindeki mülkünde "küçük bir sığınak" olduğunu belirtmesi, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Florida'daki "Milyarder Sığınağı" adıyla da bilinen Indian Creek Adası'nda 68 milyon dolarlık malikanesi ve halka kapalı bu adada ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın da mülk sahibi olması, elitlerin istikrarsızlaşan dünyada meydana gelebilecek "kıyamet" senaryolarına hazırlandığına yoruluyor.





Ancak süregelen küresel çekişmeler ve gerginlikler, sadece elit kesimi endişelendirmiyor.





Bu sığınakları üreten şirketlerden Vivos Shelters'ın Yönetici Müdürü Dante Vicino, sığınaklara olan talebin son yıllarda arttığını; bunun, farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini söyledi.





Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD'deki iç çalkantılar, sığınaklara olan talebi artırdı. Bu talebin 2009-2017 yıllarında görev yapan eski ABD Başkanı Barack Obama döneminden itibaren düzenli bir artış içerisinde olduğu gözlemleniyor.





Obama ve mevcut Başkan Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminden itibaren hayatta kalma sığınaklarına olan talebin artmaya devam ettiğini kaydeden Vicino, Kovid-19 ve benzeri küresel olayların da bu talepteki artışa katkıda bulunduğunu belirtti. Vicino, "(İnsanlarda) Her şeyin yolunda gideceğine dair güven çok daha az" dedi.





Vivos Shelters Yönetici Müdürü Vicino, bu farkındalığın insanları hayatta kalma sığınakları gibi çözümlere yönlendirdiğine işaret ederek "Bence sadece bu farkındalığa sahip olmak bile insanların, her şeyin istedikleri gibi olmayabileceği gerçeğine uyandığı bugünlerde, çok daha anlaşılabilir ve kesinlikle insanların sığınaklara yönelmesi için büyük bir motivasyon kaynağı" ifadesini kullandı.

"Belirsiz zamanlar" insanların sığınak arayışını arttırıyor

"ABD hükümetinin, başında kim olursa olsun, zor zamanlarda vatandaşlara gereken yardımı sağlayacağına dair güvenin azaldığını vurgulayan Vicino, küresel çevredeki "belirsiz zamanların", insanları hayatta kalma sığınakları gibi çözümler aramaya ittiğini belirtti.





Dünya gündeminin oldukça çalkantılı olduğu bugünlerde, insanların hükümete olan güveni gün geçtikçe azalırken sıradan vatandaşlar da kendi başlarının çaresine bakmak için sığınaklara yöneliyor.





Dante Vicino, ünlüler ve zenginlerin yüksek meblağlar harcayarak yaptırdıkları sığınaklara ilişkin, "Mark Zuckerberg, Hawaii'de kendisi için bir sığınak yapıyor. Milyonlarca, milyonlarca dolara. Tamam, güzel. Sen ve ben davetli değiliz" diye konuştu.





Vivos Shelters yöneticisi Vicino, sığınakların sadece ünlü ve zengin insanlar için üretilmediğini kaydetti.





İnşası, ABD'de nüfusun ve insan trafiğinin az olduğu bölgelerde tercih edilen sığınaklar, sadece bireysel olarak değil, vatandaşların küçük gruplar halinde yaşayabileceği topluluklar halinde de oluşturulabiliyor.





Vicino, elektromanyetik darbelere dayanıklı, yerleşim yerlerinden uzakta bir topluluk merkezini andıran sığınaklar ürettiklerini belirterek sığınakların sadece bireysel alanlar olması gerekmediğini ifade etti.





Bir kişinin yaşamını toplumdan uzakta devam ettirebileceği sığınaklar, ünlülerin milyon dolarlık sığınaklarının aksine, New York kentindeki bir apartman dairesine neredeyse eş değer fiyata da inşa edilebiliyor.





Dante Vicino, insanların kendi sularını sağladıkları, güneş enerjisiyle kendi elektriklerini ürettikleri, jeneratörlerle desteklenen ve Starlink bağlantısı kurulabilen sığınaklarda, tek seferde ödenen ve 55 bin dolardan başlayan fiyatlarla yaşayabileceğini anlattı. Vicino, topluluk halinde inşa edilen sığınakların, bireysel olarak yeterli yaşam alanı sunduğunu söyledi.





Şirketin daha gizli ve bireysel sığınak hizmeti de sunduğunu belirten Vicino, her ne kadar ismini vermek istemediği ünlülerle çalışmış olsa da ABD hükümeti ile herhangi bir çalışma içerisinde olmadıklarını vurguladı.

Sığınaklara talep artıyor

Küresel tehditler ve bu tehditlerin oluşturduğu belirsizlik ortamı insanları her geçen gün daha çok endişelendirirken sığınaklara yönelik talebin de söz konusu endişelere paralel şekilde artacağı tahmin ediliyor.





Sığınaklara talebin gün geçtikçe artacağını öngören Vicino, "Bence insanlar gözlerini karşı karşıya olduğumuz potansiyel sorunlara, her zamankinden daha fazla açıyor" dedi.





Dante Vicino, halihazırda sığınaklarda insanların yaşadığını sözlerine ekledi.

Sığınakları tercih edenlerin çoğunluğu kadın

DEFCON Underground şirketinin sahibi Cory Hubbard da sığınaklara talebin her geçen gün arttığını belirterek dünyada meydana gelen olaylara orantılı biçimde sığınaklara ilginin yükseldiğini söyledi.





Sığınaklar her türlü gruptan, ırktan ve cinsiyetten insanlar tarafından tercih edilebiliyor.





Genellikle sıradan ABD vatandaşlarının sığınak satın aldığına işaret eden Hubbard, bu kişilerin yaklaşık yüzde 70'inin kadın olduğuna dikkati çekti.





Hubbard, sığınakların olası her senaryo için hava filtrasyonuna sahip olduğunu, suyun sığınak içerisinde veya dışarısındaki büyük yer altı tanklarında depolanabildiğini ve uzun vadeli gıda depolama malzemelerinin de müşterilere sunulabildiğini ifade etti.

Savaşlar ve doğal afetler önde gelen nedenler

Hubbard, sığınakların genellikle bireysel olarak talep edildiğini ancak bazı şirketlerin de sığınak yaptırmak istediğini belirterek insanların, "Dünya savaşı, iç savaş, sivil huzursuzluk, hava durumu ve yangınlar" gibi endişelerle sığınakları tercih ettiğini kaydetti.





Şirketin inşa ettiği sığınak fiyatlarının 200 bin dolar ile milyon dolarlar arasında değiştiğini belirten Cory Hubbard, "Ne yazık ki sığınaklar ucuz değil. Tamamlanması iki aydan bir yıla kadar sürüyor. Sonuçta yüzde 100 çelikten bir ev inşa ediyorsunuz" diye konuştu.





ABD'nin Soğuk Savaş'tan kalan kaygılarının yansımaları da sığınaklara olan taleplerde rol oynuyor.





Jeopolitik gerilimlerin sığınaklara talebi artırdığını vurgulayan Hubbard, "Ukrayna'daki savaş, şimdiye kadar gördüğümüz en büyük artışlardan birine yol açtı" değerlendirmesini yaptı.





"Trump ile ABD ve Rusya arasındaki gerilimden kaynaklanan talep azalabilir"

Cory Hubbard, ABD ve Rusya arasındaki gerilimin sığınak talebindeki artışta rol oynadığına işaret ederek Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte bu durumun "bir miktar" azabileceği yönündeki görüşünü dile getirdi.





Sığınak talebindeki artışın toplumsal korkular ve küresel istikrarsızlık hakkında ipucu verdiğini belirten Hubbard, "Yaşı 35'in üzerindeki herkese 'hayatları boyunca işlerin iyiye mi yoksa kötüye mi gittiğini' sorun. Sanırım 'evet' diyen çıkmaz" ifadelerini kullandı.



