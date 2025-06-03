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Musk: Hükümetin yaptığı her şeyi onaylamadım günah keçisi ilan edildim

Musk: Hükümetin yaptığı her şeyi onaylamadım günah keçisi ilan edildim

04:003/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Elon Musk.
Elon Musk.

ABD'li milyarder Elon Musk, kurucusu olduğu ABD Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) haksızlığa uğradığını ve "günah keçisi" ilan edildiğini öne sürdü.

Musk, CBS kanalında yayımlanan röportajında, "Olmaya başlayan şey biraz haksızlıktı, çünkü DOGE her şeyin günah keçisi haline dönüştü" ifadelerini kullandı. Hükümet tarafından herhangi bir kesinti yapıldığında, ABD halkının bundan dolayı DOGE'u suçlar hale geldiğini kaydeden Musk, bunun "haksızlık" olduğunu söyledi. ABD’li iş insanı, insanların, hükümetin verimliliğini artırmak için kurulan DOGE'un, sosyal güvenlik çeklerini almalarını engelleyeceğini düşünmelerinin de "tamamen yanlış" olduğunu aktardı.

SIKIŞMIŞ DURUMDAYIM

DOGE'daki görevini bırakmasının ardından uzay çalışmalarına ağırlık vereceğini belirten Musk, Trump'ın ABD Temsilciler Meclisi'ne sunduğu bütçe tasarısı ilişkin olarak da şu sözleri sarf etti: "Açıkçası, bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım." Trump'ın danışmanlığını yaptığı sürede, yönetimin yaptığı her şeyi onaylamadığını, ABD Başkanı ve ekibiyle bazı "fikir ayrılıkları" yaşadığını vurgulayan Musk, "Bunu bir röportajda gündeme getirmem benim için zor çünkü o zaman bir çekişme konusu oluşturuyor. Biraz sıkışmış durumdayım, yani, yönetime karşı konuşmak istemiyorum. Ama aynı zamanda bu yönetimin yaptığı her şeyin sorumluluğunu da almak istemiyorum" dedi. DOGE'un kurucusu Musk, 30 Mayıs'ta Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.



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