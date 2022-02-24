NATO ülke liderleri Rusya'nın müdahalesini görüşecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası müttefik ülkelerin liderlerini yarın video konferans yöntemiyle toplantıya çağırdığını bildirdi.

Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya, Ukrayna'ya saldırmıştır. Bu acımasız bir savaş eylemidir." dedi.

Aylardır yaptıkları uyarıların gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Stoltenberg, "Kıtamızdaki barış bozulmuştur. Şu anda Avrupa'da savaş vardır." diye konuştu.

Kuzey Atlantik Konseyi'nin Washington Anlaşması'nın 4. maddesi gereğince istişareler için toplandığı bilgisini veren Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hava, kara ve füze saldırıları düzenlediğini, askeri altyapıyı ve büyük kent merkezlerini hedef aldığını söyledi.

Stoltenberg, "Bu kasıtlı, soğukkanlı ve uzun süredir planlanan bir işgaldir." ifadesini kullandı.

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Rus liderlerin can kayıplarının sorumlusu olduğunu belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın işgalini en kuvvetli şekilde kınadığını bildirdi.

Rusya'ya bir kez daha güçlerini Ukrayna'dan çekme ve diplomasi yolunu seçme çağrısı yapan Stoltenberg, şöyle devam etti:

"NATO'nun ana görevi tüm müttefikleri korumak ve savunmaktır. Yanlış hesaplara ve yanlış anlaşılmalara yer yoktur. Bir müttefike saldırı tüm ittifaka yapılmış sayılacaktır. Bu, bizim toplu güvenliğimizin garantisidir. Kuzey Atlantik Konseyi, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ın talebiyle bugün savunma planlarımızı aktif hale getirme kararı almıştır. Bu, kriz boyunca müttefik ülkeleri korumak için tedbirli ve savunmaya yönelik bir adımdır, NATO Mukabele Kuvveti dahil olmak üzere kabiliyet ve imkanları gerektiğinde gereken yerlere göndermeyi de kapsamaktadır."

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Stoltenberg, son haftalarda Doğu Avrupa'da binlerce askerle varlığın kuvvetlendirildiğini, en az 100 savaş uçağı ve 120 savaş gemisinin yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğunu söyledi.

NATO anlaşmasının 5. maddesi gereğince müttefikleri korumak için gereken her şeyi yapacağını vurgulayan Stoltenberg, "İzlenecek yolu belirlemek üzere NATO liderlerini yarın sanal zirve toplantısına çağırdım." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun otoriter rejimlere karşı özgürlük ve demokrasiyi korumaya devam edeceğini, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın kararlılık içinde karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.