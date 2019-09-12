Nehire bıraktıkları not  hayatlarını kurtardı

Kaliforniya'da şelalede mahsur kalan 3 kişilik bir aileyi not yazıp nehire attıkları şişe kurtardı.ayında Pfeiffer Big Sur Eyalet Parkı'ndaki Arroyo Seco Kanyonu'ndaki 40 metrelik bir şelalenin tepesinde mahsur kalan bir şişenin içine not yazıp yardım istedi.

Şelaleye en yakın kampın kilometrelerce uzakta olduğunu ve telefonlarının çekmediğini söyleyen Curtis Whitson ellerinde bulunan bir fişe "Bize yardım edin, şelalede mahsur kaldık" yazarak şişenin içine yerleştirdi.

Ailenin suya bıraktığı şişe 0.4 km uzaklıkta nehir kenarında yürüyüş yapan 2 kişi tarafından bulundu. 2 kişinin arama kurtarma ekiplerine haber verilmesi ile aile sağ salim kurtarıldı.