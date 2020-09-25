Netanyahu ailesinin bavullar dolusu kirli çamaşırını Beyaz Saray'a yıkattığı ortaya çıktı

Son yıllarda adı yolsuzluk haberiyle gündemden düşmeyen Netanyahu ailesi hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ailesi Washington'ı her ziyaret ettiğinde bavullarla dolu kirli çamaşırlarla geliyor ve bu kirli çamaşırları Beyaz Saray personeline yıkatıyor.

"NETANYAHU AİLESİ BUNU KASTEN YAPIYOR"

Netanyahu ailesinin kirli çamaşırlarının Beyaz Saray personeli tarafından temizlendiği belirtildi. Gazeteye konuşan bir ABD'li yetkili, "Netanyahular, yıkanması için bize kirli çamaşır getiren tek ziyaretçiler. Birkaç ziyaretten sonra bunun kasıtlı yapıldığını anladık" ifadelerini kullandı.

İddiaları reddeden İsrailli yetkililer ise suçlamaları 'saçma' olarak niteledi ancak Netanyahu'nun geçmişte çamaşır temizleme işlemleriyle ilgili başka suçlamaların hedefi olduğunu kabul etti.

İsrail basınında, Netanyahu ailesi alay konusu oldu.

İSRAİL LİDERİNİN TEMİZLİK FATURALARI OLAY OLMUŞTU

2016'da Netanyahu, başbakanlık ofisi ve İsrail başsavcısına dava açarak kendi çamaşır temizliği faturalarının açıklanmasını engellemeye çalışmıştı. Davaya bakan yargıç Netanyahu lehine karar almış ve İsrail liderinin temizlik faturaları gizli kalmıştı.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kirli çamaşır iddialarının İsrail'in BAE ve Bahreyn ile vardığı normalleşme anlaşmalarını gölgelemek için ortaya atıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Örneğin bu ziyarette, kuru temizleme yoktu ve sadece birkaç gömlek yıkandı. Başbakan'ın takımı ve Bayan Netanyahu'nun elbisesi ütülendi. Ve evet, Başbakan'ın 12 saatlik uçuşta giydiği pijama takımı da yıkandı" ifadeleri kullanıldı.

OYNAT 00:31 Netanyahu karşıtı binlerce kişi sokağa döküldü İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor. BiP'te paylaş

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