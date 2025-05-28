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Netanyahu’dan Aksa’ya sabotaj: Yahudi tapınağı inşasını gündeme aldı

Netanyahu’dan Aksa’ya sabotaj: Yahudi tapınağı inşasını gündeme aldı

İsmail Çoktan
04:0028/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Netanyahu.
Netanyahu.

Gazze’de işlediği savaş suçları ve soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutukluluk kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kez Müslümanların en önemli ikinci mabedi Mescid-i Aksa’yı sabote etti.

Netanyahu, İsrail’in Kudüs’ü işgal etmesinin 58. yıl dönümü münasebetiyle dün, Mescid-i Aksa’nın altı oyularak kurulan ancak daha önce İsrail tarafından varlığı inkar edilen büyük tünelden görüntü verdi. Aksa’nın altında bulunan sözde Yahudi tapınağını bulmak amacıyla yapılan arkeolojik kazılar olduğu iddia edilen tünelden konuşan Netanyahu, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirme çabalarını ortaya koydu.

BAŞKENTİ KUDÜS’E TAŞIYACAKMIŞ

İşgalci İsrail hükümeti, 1967 yılında Kudüs’ü işgal ettikten sonra 1980 yılında kenti tek taraflı şekilde "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etmişti. İsrail’in bu kararı, bugüne kadar uluslararası toplum tarafından kabul görmese de işgal rejimi gayrimeşru yollarla girişimlerini sürdürdü. Mescid-i Aksa’nın altındaki tünelden yayınladığı videoda bu konuya değinen Netanyahu, Kudüs’ün “İsrail’in ebedi başkenti” olduğunu iddia ederek tüm ülkelere büyükelçiliklerini buraya taşıma çağrısını yineledi. İsrail, 2016 yılında Kudüs’teki Silvan Mahallesi’nden başlattığı kazılarla Mescid-i Aksa’nın bulunduğu ve Yahudilerin sözde “Tapınak Tepesi” şeklinde adlandırdığı bölgeye kadar uzanan eski bir yol olduğu iddiasıyla kazı çalışmalarını başlatmıştı. Ancak bugüne kadar söz konusu kazı ve tapınak kalıntılarına dair herhangi bir delil bulunamazken Netanyahu’nun yayınladığı videoda da bu konuya dair herhangi bir delil yer almadı.

"TAPINAK KURALIM PARASI BENDEN"

Netanyahu’nun provokatif ziyaretine eş zamanlı olarak, koalisyon hükümetindeki iki fanatik bakanı İtamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich de, Kudüs’ün işgalinin yıldönümünde yapılan bir başka provokasyona öncülük etti. İki bakan, istilacı Yahudi yerleşimcilerin her yıl bugünlerde düzenlediği Bayrak Yürüyüşü’ne katılarak Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Filistin Vakıflar Müdürlüğü, 2 bin 90 Yahudi’nin Smotrich ve Ben-Gvir’in öncülüğünde Aksa’nın avlusuna baskın düzenlediğini bildirdi. Burada istilacı Yahudilere konuşma yapan Smotrich, Gazze'de işgal ve daha fazla toprak gasbı için dinleyicilerden "evet" yanıtı aldığı konuşmasının sonunda Mescid-i Aksa'ya işaret ederek, "bir tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini" söyledi. İsrail aşırı sağcı Maliye Bakanı, "Bütçesi benden" ifadesini kullandı.

İSLAM'A AÇIK SALDIRI

Bayrak Yürüyüşü’ne katılan istilacılar, Müslümanlara ve İslam’a yönelik ırkçı ve düşmanca sloganlar attı. Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden geçen istilacılar, "Araplara ölüm", “Muhammed Bin Abdullah öldü, İslam da ölecek” ve "Köyünüz yansın" gibi sloganlar atarak “1967: Kudüs elimizde”, “2025: Gazze elimizde”, “Nekbe yaşatmadan zafer gelmez” yazılı pankartlar astı. İstilacılar, bölgedeki Filistinlilere de saldırdı. Diğer taraftan aynı gün İsrail Güvenlik Kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa edilmesine onay verdiği bildirildi.



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