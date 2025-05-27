Gazze'deki kıtlığın faili Netanyahu'dan alçak sözler: Aç değiller sadece spor yapmıyorlar

Filistinlileri mahkum ettiği açlık ve kıtlık ile sistematik şekilde soykırıma maruz bırakan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu felaketi başka bir boyuta taşıyarak insanlık eşiğini aşağılara çeken açıklamada bulundu. Gazze'deki kıtlığın faili Netanyahu, bu insanlık dışı durumu göz ardı ederek Filistinlilerin yaşadığı felaket ile alay etti. Netanyahu, Gazzelilerin aç olmadığını, 'sadece spor yapmadıklarını' savunarak akıllara durgun veren ifadeler kullandı.
Gazze’de aileler, temel gıdalara erişimin zorlaştığını ve fiyatların en az 10 kat arttığını söylüyor. 25 kilogramlık bozulmuş un 220 sterlini, 1 kilogram pirinç ise 8 sterlini buluyor.
Filistinliler açlıktan ölüyor
Gazze’de görev yapan sağlık çalışanları, yetersiz beslenme nedeniyle yeni doğmuş bebeklerin yaşlı gibi göründüğünü, bazı bebeklerin görme yetisini kaybettiğini bildiriyor.
Netanyahu'dan insanlık eşiğini aşağılara çeken açıklama
Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamların yanında yardım tırlarının geçişine izin vermeyen, açlığı silah olarak kullanarak bölgede eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan Netanyahu, Filistinlilerin içinde bulunduğu içler acısı durum ile alay etti.
Katil siyonist Başbakanın akıllara durgunluk veren bu sözleri sosyal medyada yerli ve yabancı hesaplar tarafından da tepkiyle karşılandı.
En mahrem hakkın ihlali
Öte yandan Netanyahu'nun bugün yaptığı açıklama, sadece gerçekleri çarpıtmakla kalmadı, aynı zamanda sivil halkın en mahrem haklarının sistematik biçimde ihlal edildiğini de ortaya koydu.
Gözaltına alınan insanların çıplak halde incelenmesi, uluslararası hukuka ve insan onuruna açıkça aykırı bir uygulama.