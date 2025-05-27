Gazze'deki kıtlığın faili Netanyahu'dan alçak sözler: Aç değiller sadece spor yapmıyorlar

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa

, Gazze’yi "kıtlık bölgesi" ilan etti ve BM sistemini insani yardım mekanizmalarını devreye sokmaya çağırdı. Gazze’deki Hamas yönetimi ise tedavi gören 9 bin çocuğun 3 bin 500’ünün hayati tehlike altında olduğunu duyurdu.