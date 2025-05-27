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Gazze'deki kıtlığın faili Netanyahu'dan alçak sözler: Aç değiller sadece spor yapmıyorlar

Gazze'deki kıtlığın faili Netanyahu'dan alçak sözler: Aç değiller sadece spor yapmıyorlar

23:1327/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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İsrail'in Gazze'de neden olduğu kıtlık her geçen gün daha da derinleşirken Filistinliler açlık nedeniyle hayatlarını kaybediyor.
İsrail'in Gazze'de neden olduğu kıtlık her geçen gün daha da derinleşirken Filistinliler açlık nedeniyle hayatlarını kaybediyor.

Filistinlileri mahkum ettiği açlık ve kıtlık ile sistematik şekilde soykırıma maruz bırakan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu felaketi başka bir boyuta taşıyarak insanlık eşiğini aşağılara çeken açıklamada bulundu. Gazze'deki kıtlığın faili Netanyahu, bu insanlık dışı durumu göz ardı ederek Filistinlilerin yaşadığı felaket ile alay etti. Netanyahu, Gazzelilerin aç olmadığını, 'sadece spor yapmadıklarını' savunarak akıllara durgun veren ifadeler kullandı.

Gazze Şeridi
'nde açlığı silah olarak kullanan terör devleti İsrail'in neden olduğu kıtlık nedeniyle Filistinliler yetersiz gıda erişimi yüzünden hayatlarını kaybediyor.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
verilerine göre, yıl başından bu yana en az 9 bin çocuk akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındı.

Gazze’de aileler, temel gıdalara erişimin zorlaştığını ve fiyatların en az 10 kat arttığını söylüyor. 25 kilogramlık bozulmuş un 220 sterlini, 1 kilogram pirinç ise 8 sterlini buluyor.

Filistinliler açlıktan ölüyor

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA)
verilerine göre, 6-23 aylık bebeklerin ve hamile ya da emziren annelerin yüzde 92’si yeterli beslenemiyor.

Gazze’de görev yapan sağlık çalışanları, yetersiz beslenme nedeniyle yeni doğmuş bebeklerin yaşlı gibi göründüğünü, bazı bebeklerin görme yetisini kaybettiğini bildiriyor.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa
, Gazze’yi "kıtlık bölgesi" ilan etti ve BM sistemini insani yardım mekanizmalarını devreye sokmaya çağırdı. Gazze’deki Hamas yönetimi ise tedavi gören 9 bin çocuğun 3 bin 500’ünün hayati tehlike altında olduğunu duyurdu.

Netanyahu'dan insanlık eşiğini aşağılara çeken açıklama

Terör devletinin neden olduğu bu insanlık dramı içerisinde Filistinliler kıtlıkla boğuşurken siyonist katil Başbakan
Binyamin Netanyahu
'nun son sözleri ise akıllara durgunluk verdi.

Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamların yanında yardım tırlarının geçişine izin vermeyen, açlığı silah olarak kullanarak bölgede eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan Netanyahu, Filistinlilerin içinde bulunduğu içler acısı durum ile alay etti.

Netanyahu yaptığı açıklamada
Gazze'de kıtlık yaşanmadığın
ı ileri sürüp bunun sebebi olarak da gözaltına aldıkları sivillerin vücutlarında açlığa dair bir ize rastlamadıklarını, "Filistinlilerin sadece spor yapmadığını" savundu.

Katil siyonist Başbakanın akıllara durgunluk veren bu sözleri sosyal medyada yerli ve yabancı hesaplar tarafından da tepkiyle karşılandı.

En mahrem hakkın ihlali

Öte yandan Netanyahu'nun bugün yaptığı açıklama, sadece gerçekleri çarpıtmakla kalmadı, aynı zamanda sivil halkın en mahrem haklarının sistematik biçimde ihlal edildiğini de ortaya koydu.

Gözaltına alınan insanların çıplak halde incelenmesi, uluslararası hukuka ve insan onuruna açıkça aykırı bir uygulama.



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