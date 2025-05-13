Gazze'nin tamamı aç

Dünyada gıda güvenliği ve beslenme konularında raporlarıyla bilinen Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC), adlı kuruluşun son raporuna göre Gazze'nin neredeyse tümü kıtlık riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti. IPC’nin yayınladığı rapora göre, Gazze Şeridi’nde yaklaşık 1 milyon 950 bin kişi veya Gazze nüfusunun yüzde 93'ü, yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşıyor. Bunların arasında 244 bin kişi "felaket" seviyesinde yaşıyor. IPC'nin Ekim ayında yayımlanan bir analizde 133 bin Gazzeli "felaket" kategorisinde olduğu belirtiliyordu. Bu rakamlar Eylül ayı sonuna kadar 470 bine çıkması bekleniyor. Raporda, "11 Mayıs'tan 2025 Eylül sonuna kadar tüm bölge Acil Durum (IPC Fazı 4) olarak sınıflandırılıyor ve tüm nüfusun kriz veya daha kötüsü akut gıda güvensizliği (IPC Fazı 3 veya üzeri) ile karşı karşıya kalması bekleniyor" denildi.

Öte yandan uluslararası yardım kuruluşu Save the Children da IPC verilerinin yayınlanmasının ardından Gazze'deki çocukların yaklaşık yüzde 93'ünün, yani yaklaşık 930 bin çocuğun kıtlık tehlikesi altında olduğu uyarısında bulundu. Save the Children’ın konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ablukayı sona erdirmek ve Gazze'ye gıda ve ilaç girişine izin vermek için acil bir adım atılmazsa, bir milyon çocuk açlık, hastalık ve en sonunda ölüm riskiyle karşı karşıya kalacak" ifadeleri kullanıldı. Raporda, işgalci İsrail'in yardım ve malların girişine uyguladığı savaş ve ablukanın aileleri "hayatta kalmak için akıl almaz önlemler" almaya zorladığı vurgulandı. Save the Children, açıklamasında, Kuzey Gazze'de bazı ailelerin hayatta kalma mücadelesi nedeniyle hayvan yemi, son kullanma tarihi geçmiş un ve kumla karıştırılmış un tükettiğine dair raporlar aldıklarını belirtti. Kuzey Gazze'de yaşayan 25 yaşındaki dört çocuk annesi bir kadın, Gazze’deki açlık seviyesini şu ifadelerle anlattı: "Açlığın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Ölümü tattık. Çocuklarımız sadece ölüm sıralarını bekliyorlar."