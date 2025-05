Gazze'nin tamamı aç

Öte yandan uluslararası yardım kuruluşu Save the Children da IPC verilerinin yayınlanmasının ardından Gazze'deki çocukların yaklaşık yüzde 93'ünün, yani yaklaşık 930 bin çocuğun kıtlık tehlikesi altında olduğu uyarısında bulundu. Save the Children’ın konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ablukayı sona erdirmek ve Gazze'ye gıda ve ilaç girişine izin vermek için acil bir adım atılmazsa, bir milyon çocuk açlık, hastalık ve en sonunda ölüm riskiyle karşı karşıya kalacak" ifadeleri kullanıldı. Raporda, işgalci İsrail'in yardım ve malların girişine uyguladığı savaş ve ablukanın aileleri "hayatta kalmak için akıl almaz önlemler" almaya zorladığı vurgulandı. Save the Children, açıklamasında, Kuzey Gazze'de bazı ailelerin hayatta kalma mücadelesi nedeniyle hayvan yemi, son kullanma tarihi geçmiş un ve kumla karıştırılmış un tükettiğine dair raporlar aldıklarını belirtti. Kuzey Gazze'de yaşayan 25 yaşındaki dört çocuk annesi bir kadın, Gazze’deki açlık seviyesini şu ifadelerle anlattı: "Açlığın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Ölümü tattık. Çocuklarımız sadece ölüm sıralarını bekliyorlar."