Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de 500 bin kişi açlıktan ölmenin eşiğinde

Gazze'de 500 bin kişi açlıktan ölmenin eşiğinde

04:0027/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İnsani durumu "felaket" olarak niteleyen BM, Gazze'de aşırı gıda güvensizliği altında bulunan 500 bin kişinin yardım gitmezse açlıktan öleceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, insani durumu "felaket" olarak nitelediği Gazze'de şu an aşırı gıda güvensizliği altında 500 bin kişi bulunduğunu belirterek, onlara yardımcı olunmazsa kıtlığın eşiğine gelebilecekleri uyarısında bulundu. "Öncelikle bunun bir felaket olduğu gerçeğiyle başlayalım" diyen McCain, İsrail’in Gazze'ye çok az sayıda yardımın girmesine izin verdiğini ifade ederek, "Bu denizde bir damla. Şu an Gazze'de aşırı gıda güvensizliği altında 500 bin kişi var ve onlara yardımcı olmazsak kıtlığın eşiğine gelebilirler" diye konuştu.



#Gazze
#Filistin
#Açlık
#Soykırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'de en çok bulunan otomobiller belli oldu: İşte en çok tercih edilen 10 otomobil