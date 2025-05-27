Gazze'de 500 bin kişi açlıktan ölmenin eşiğinde

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, insani durumu "felaket" olarak nitelediği Gazze'de şu an aşırı gıda güvensizliği altında 500 bin kişi bulunduğunu belirterek, onlara yardımcı olunmazsa kıtlığın eşiğine gelebilecekleri uyarısında bulundu. "Öncelikle bunun bir felaket olduğu gerçeğiyle başlayalım" diyen McCain, İsrail’in Gazze'ye çok az sayıda yardımın girmesine izin verdiğini ifade ederek, "Bu denizde bir damla. Şu an Gazze'de aşırı gıda güvensizliği altında 500 bin kişi var ve onlara yardımcı olmazsak kıtlığın eşiğine gelebilirler" diye konuştu.