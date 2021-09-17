Yüzlerce göçmen kuş New York'un gökdelenlerine çarparak öldü

New York üzerinden göç eden yüzlerce kuş, şehrin cam kulelerine çarptıktan sonra öldü. Kar amacı gütmeyen kuruluş New York City Audubon gönüllüsü, paylaştığı görselle, kuşların toplu ölümüne dikkat çekti.

Fırtınalı havanın ölümlere katkıda bulunduğunu söyleyen, kuruluşun müdür yardımcısı Kaitlyn Parkins, "Görünüşe göre fırtına, kuşları normalde uçtukları uzaklıktan daha alçaltmış ya da sadece yönlerini değiştirmiş. Ancak, gece ışığının kuşlar üzerindeki etkileri oldukça güçlüdür, özellikle bulutlu bir gece olduğunda" dedi.

Dünya Ticaret Merkezi kulelerini çevreleyen kaldırımlarda yaklaşık 300 kuş bulduğunu aktaran gönüllü Melissa Breyer "Binalara çarpıp düşen kuşlar kaldırımın her yerindeydi. Kaldırımlar kelimenin tam anlamıyla kuşlarla kaplıydı" ifadelerini kullandı.

NYC Audubon, Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin ve diğer gökdelenlerin sahiplerinden, geceleri ışıkları karartarak ve camları kuşlar için daha görünür hale getirerek, kuş ölümlerinin sayısını azaltmaya yardımcı olmalarını istiyor.

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"YABANİ KUŞLARI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Dünya Ticaret Merkezi'nin ortak geliştiricisi Jordan Barowitz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, binanın ilk 60 metresinde kuş çarpmalarının önlenmesi için yansıtıcı olmayan camla kaplı olduğunu açıkladı.

Bölgedeki diğer üç ticaret merkezi gökdelenlerinin geliştiricisi Silverstein Properties'in sözcüsü Dara McQuillan da şunları söyledi: “Yabani kuşları çok önemsiyoruz ve yaşam alanlarını koruyoruz. Genel olarak yapay gece aydınlatmasının göçmen kuşları çekebileceğini ve yönünü değiştirebileceğini anlayarak, ofis kiracılarımızı özellikle göç mevsimi boyunca geceleri ışıklarını kapatmaya ve mümkün olan her yerde panjurlarını indirmeye aktif olarak teşvik ediyoruz.”

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