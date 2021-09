Yüzlerce göçmen kuş New York'un gökdelenlerine çarparak öldü ABD'nin New York kentinden göç etmek isteyen yüzlerce kuş, 417 metre yüksekliğindeki Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü. New York Kuş Koruma grubu, kuşların güneye uçarken ışıklar ve yansıtıcı camlardan dolayı yollarını şaşırdığını açıkladı.

Haber Merkezi 17 Eylül 2021, 11:03 Son Güncelleme: 17 Eylül 2021, 11:15 Yeni Şafak