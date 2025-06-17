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Nükleer müzakereler iptal: Trump ekibini göndermiyor

Nükleer müzakereler iptal: Trump ekibini göndermiyor

23:0217/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trump'ın nükleer müzakerelere temsilci göndermeyeceği ileri sürüldü.
Trump'ın nükleer müzakerelere temsilci göndermeyeceği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Trump, İran’la anlaşma için planlanan üst düzey görüşmeleri iptal etti. Karar, İsrail-İran hattında tırmanan gerilimle birlikte diplomasi umutlarını zayıflattı. Uzmanlar, adımın bölgesel çatışma riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmaya varmak üzere üst düzey yetkilileri bir araya getirme planından vazgeçti.

CNN International’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, son dönemde İran ve İsrail arasında artan çatışmaların ardından diplomasi kanallarını askıya aldı.

Trump’ın geri adımı, İsrail’in İran topraklarına yönelik doğrudan saldırılar gerçekleştirmesi ve Tahran’ın sert yanıtlarıyla derinleşen kriz ortamında geldi.

Trump’ın bu kararının İsrail’e açık destek mesajı olarak yorumlanırken; diplomatik yolların tamamen kapatılmasının bölgesel savaş riskini artırdığı belirtiliyor.



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