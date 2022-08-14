Dünya Osmanlıda aşure töreni Hurması Mısırdan kazanı bakırdan
ORTADOĞU

Osmanlı'da aşure töreni: Hurması Mısır'dan kazanı bakırdan

Osmanlı’da, aşure günü bayram havasında geçerdi. Aşureye eklenecekler en meşhur yerlerden getirilirdi. Örneğin hurma Mısır'dan tedarik edilir, aşure bakır kazanlarda pişirilirdi. İlk olarak tören eşliğinde padişaha sunulan aşureler onaydan geçerse halka dağıtılırdı.

Abone Ol Google News
Rabia Şenol Yeni Şafak
Osmanlıda aşure töreni: Hurması Mısırdan kazanı bakırdan
Arşiv.

Paylaşmanın, bereketin, yardımlaşmanın simgesi aşure günü, Osmanlı döneminde bayram havasında geçerdi. Sarayda hazırlıkların 1 yıl önceden başladığını söyleyen Milli Saraylar Sofra Takımları Koleksiyon Sorumlusu Ömür Tufan, sunumun da en özel kaselerde yapıldığını anlattı. Tufan, “Hazırlıkların başında kilerci başı olurdu. Aşureye eklenecek ürünler nerede meşhursa oradan getirtirdi. Örneğin hurma Mısır’dan tedarik edilir, kalaylı bakır kazanlarda pişirilirdi. Muharrem ayının 9’unun akşamı helvacı başı ve ekibi ile birlikte hummalı bir çalışma başlardı. 10’unda sabah erken saatlerde aşure kazanlarda pişmeye başlardı.” dedi.

TESTİSİ İPEKLERE SARILIRDI

  • Saraya has süzme aşurelerin, sıvı bir kıvamda hazırladığını vurgulayan Turan, “Saray usulü aşureler, ‘maşrapa’ adı verdiğimiz kupalarda sunulurdu. Bu aşurelerin üzerine bazen nar taneleri bazen kişniş üzümü bazen de kırmızı şerbetlik şeker serpilerek ikram edilirdi. Sarayda pişen aşureler ilk olarak tören eşliğinde padişaha sunulurdu. Padişahın onayından geçtikten sonra harem halkına, devlet ricaline, halka, imarethanelere ve yoksullara dağıtılırdı. Sarayda aşureler “gümüş, tombak, yaldızlı bakır ve saksonya” adı verilen Avrupa üretimi porselenler içerisindeki testilerde servis edilirdi. Testilerde ipekli kumaşlara sarılıp üzerine kulak adı verdiğimiz notlar yazılır, kime gönderilmesi isteniyorsa gönderiliyordu.” şeklinde konuştu.


19 ÇEŞİT MALZEME KATILIRDI

İçine eklenen malzemelerin döneme göre farklılık gösterdiğini belirten Turan, “Örneğin, Pertevniyal Valide Sultan, aşure konusunda çok hassas davranırdı. 19 çeşit malzeme kullanarak aşure yaptırırdı. İçerisine çekirdeksiz üzüm, sakız baklası, Mısır hurmasının yanı sıra misk ve gül suyu katılarak hoş bir koku verilirdi. Pişen aşureler, 16. yüzyılda Topkapı Sarayı’nın avlusunda, 19. yüzyıl ortalarında ise Yıldız Sarayı’nda bulunan Hamidiye Camisi’nde kazanlarla halka dağıtılırdı” dedi.

İstanbulun çiftçileri iş başında

İstanbul'un çiftçileri iş başında

​Tarihle iç içe bostanlar.
Kulaktan al haberi

Kulaktan al haberi

​Çınlama deyip geçmeyin.
OSBlere yer açın

OSB'lere yer açın

En güçlü sanayi bizde.
Avrupa'nın yeni sorunu kuraklık

Avrupa'nın yeni sorunu kuraklık

​Enerji krizinin ardından bir darbe daha.
Müslümansa dinlensin

Müslümansa dinlensin

​Yunan siyasetçiye tepki yağdı.
Fiyatları düşürürse 'Togg' düşürür

Fiyatları düşürürse 'Togg' düşürür

​Vergisi düşük olacak.
Kirli oyunu beraber bozacağız

Kirli oyunu beraber bozacağız

​85 milyon aynı haklara sahip.
PKK'dan kaçana ABD sorgusu

PKK'dan kaçana ABD sorgusu

​İkna edip korkutmaya çalışıyorlar.
Nelsson gidecek mi?

Nelsson gidecek mi?

​Galatasaray Başkanı Dursun Özbek canlı yayında açıkladı.
'Hemen gönderirim'

'Hemen gönderirim'

Rıdvan Dilmen'den Sergio Oliveira yorumu.

Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde konuştu.

Aslantepe'de sürpriz sonuç

Aslantepe'de sürpriz sonuç

​Galatasaray evinde Giresunspor'a 1-0 kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.