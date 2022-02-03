Dünya Pakistanda orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı dörde yükseldi
ASYA

Pakistan'da orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı dörde yükseldi

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, silahlı kişilerin orduya ait iki noktaya dün düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmada ölen askerlerin sayısı dörde çıktı.

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Haber Merkezi AA
Pakistanda orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı dörde yükseldi
Pakistan'da orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı dörde yükseldi.

İçişleri Bakanı Sheikh Rashid Ahmed yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Banjgur'da orduya ait bir güvenlik noktasına dün saldırı düzenlediğini, çıkan çatışmada altı saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Saldırganların dün Naushki'de sızmaya çalıştıkları güvenlik kampında çıkan çatışmada da dört askerin hayatını kaybettiğini, sekiz saldırganın öldürüldüğünü aktaran Ahmed, Pakistan ordusunun teröre karşı büyük zafer kazandığını ifade etti.

Belucistan Cumhuriyet Ordusu ile Birleşik Beluç Ordusu'nun birleşmesiyle geçen ay kurulan ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu, Twitter'dan saldırıları üstlendi.

Eyalete bağlı Kech bölgesinde, geçen hafta bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 10 asker hayatını kaybetmişti.

Belucistan'daki ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

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