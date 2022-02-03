Pakistan'da orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı dörde yükseldi.

Tanrı Dağı'nın zengin mineralli kaplıcaları sağlık sunuyor

Kırgızistan'da Tanrı Dağı'nın zengin mineralli kaplıcaları hem hastalığına derman arayanlara hem de tatilini eşsiz manzarada geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.



Su sıcaklığı 38 ila 50 derece olan kaplıcaların, mide, kemik, çeşitli ülserler, cilt hastalıkları ve romatizma başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanılıyor.



Son yıllarda termal turizmiyle dikkati çeken Kırgızistan'ın kuzeyinde Çuy bölgesinde Issık-Ata, Issık Göl bölgesinde Altın Araşan, Örüktü, Taş-Suu ve Çon Kızıl Su isimli mineralli sıcak sular ve kaplıcalar bulunuyor.