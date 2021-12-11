Dünya Pakistanda Kovid-19 kaynaklı çocuk ölümlerinin oranı Batılı ülkelerden daha yüksek
ASYA

Pakistan'da Kovid-19 kaynaklı çocuk ölümlerinin oranı Batılı ülkelerden daha yüksek

Pakistanlı bilim insanlarının yaptığı araştırmada, bu ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çocuk ölümlerinin oranının yüzde 14 ile Batılı ülkelerden daha yüksek olduğu ortaya konuldu. Pakistan'da şimdiye kadar 1 milyon 288 binin üzerinde Kovid-19 vakası görülürken, salgın sebebiyle 28 bin 800'ün üzerinde kişi öldü.

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Haber Merkezi AA
Pakistanda Kovid-19 kaynaklı çocuk ölümlerinin oranı Batılı ülkelerden daha yüksek
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Yerel basındaki haberlerde, Aga Khan Üniversitesi, Karaçi Ulusal Kalp ve Damar Hastalıkları Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Lahor Çocuk Hastanesi ve Ravalpindi Benazir Butto Hastanesince ortak yürütülen araştırmanın, Mart 2020-Aralık 2021’de yeni doğanlar ile 18 yaş arasındaki 1100 çocuğu kapsadığı belirtildi.

Araştırma neticesinde, Pakistan’da Mart 2020'den bu yana 159 çocuğun Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve virüs sebebiyle yaşamını yitiren çocukların oranının yüzde 14 olduğu aktarıldı.

Bu oranın, Batılı ülkelerde yüzde 1’in altında seyrettiği, Pakistan’da Kovid-19’a yakalanan her 7 çocuktan birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Araştırmacılar, 2021’de geçen yıla göre daha fazla ölümcül vaka yaşandığını vurgularken, bu durumu virüsün daha ölümcül bir yapıya kavuşmuş olabileceği şeklinde yorumladı.

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