Pakistan'da Kovid-19 kaynaklı çocuk ölümlerinin oranı Batılı ülkelerden daha yüksek

Yerel basındaki haberlerde, Aga Khan Üniversitesi, Karaçi Ulusal Kalp ve Damar Hastalıkları Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Lahor Çocuk Hastanesi ve Ravalpindi Benazir Butto Hastanesince ortak yürütülen araştırmanın, Mart 2020-Aralık 2021’de yeni doğanlar ile 18 yaş arasındaki 1100 çocuğu kapsadığı belirtildi.

Araştırma neticesinde, Pakistan’da Mart 2020'den bu yana 159 çocuğun Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve virüs sebebiyle yaşamını yitiren çocukların oranının yüzde 14 olduğu aktarıldı.

Bu oranın, Batılı ülkelerde yüzde 1’in altında seyrettiği, Pakistan’da Kovid-19’a yakalanan her 7 çocuktan birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Araştırmacılar, 2021’de geçen yıla göre daha fazla ölümcül vaka yaşandığını vurgularken, bu durumu virüsün daha ölümcül bir yapıya kavuşmuş olabileceği şeklinde yorumladı.

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