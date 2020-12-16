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Dünya Pakistandan ABDye tepki Türkiyeye yönelik yaptırımlardan derin endişe duyuyoruz
ASYA

Pakistan'dan ABD'ye tepki: Türkiye'ye yönelik yaptırımlardan derin endişe duyuyoruz

Pakistan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasından derin endişe duyduğunu açıkladı. Pakistan halkı ve hükümetinin Türk halkı ve hükümetine ulusal güvenlik, barış ve refah arayışında güçlü desteğinin yinelendiği açıklamada, İslamabad yönetiminin her zaman olduğu gibi bu ortak hedeflere ulaşma yolunda Türk halkı ve hükümetinin yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
İmran Han
İmran Han

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan’ın prensip olarak herhangi bir ülkeye karşı tek taraflı zorlayıcı önlemlerin uygulanmasına karşı olduğu belirtildi.

  • Açıklamada, Pakistan’ın Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik paha biçilemez rolünü kabul ve takdir ettiği vurgulanırken İslamabad yönetiminin ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulaması konusunda "derin endişe" duyulduğuna dikkat çekildi.

Pakistan halkı ve hükümetinin Türk halkı ve hükümetine ulusal güvenlik, barış ve refah arayışında güçlü desteğinin yinelendiği açıklamada, İslamabad yönetiminin her zaman olduğu gibi bu ortak hedeflere ulaşma yolunda Türk halkı ve hükümetinin yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.

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