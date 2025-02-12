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Papa yine sözlerini bitiremedi: Hastalığını söyleyip müsaade istedi

Papa yine sözlerini bitiremedi: Hastalığını söyleyip müsaade istedi

14:4012/02/2025, Çarşamba
AA
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Papa'nın hastalığı 9 Şubat günü de konuşmasını yarıda kesmişti.
Papa'nın hastalığı 9 Şubat günü de konuşmasını yarıda kesmişti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumundaki konuşmasını, bronşit rahatsızlığı sebebiyle okuyamadı.

Papa, Vatikan'da her çarşamba yaptığı genel kabul oturumu sırasında rahatsızlığının devam ettiğini belirterek "Şimdi rahibimizden konuşmamı okumasına izin vermek durumundayım. Çünkü geçirdiğim bronşit nedeniyle henüz ben okuyamıyorum. Umarım bir dahaki sefere konuşmamı yapabilirim." dedi. Papa, kabulün son bölümünde ise konuşmasını yaparak inananları barış için dua etmeye çağırdı.

3 gün önce de aynısı yaşandı

88 yaşındaki Papa Franciscus, geçen haftadan bu yana bronşit olması sebebiyle bazı kabullerini ya ertelemiş ya da sınırlı şekilde gerçekleştirmişti. Papa'nın, 9 Şubat Pazar günkü ayin sırasında da yorgun olduğu ve zorlandığı gözlenmişti. Papa, 2023 yılında da biri nefes darlığı şikayeti biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere, iki kez hastanede tedavi olmak durumunda kalmıştı.


#bronşit
#Papa Franciscus
#rahatsızlık
#Vatikan

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