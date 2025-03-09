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Papa'nın sağlık durumunda yeni gelişme: Vatikan açıkladı

Papa'nın sağlık durumunda yeni gelişme: Vatikan açıkladı

10:299/03/2025, Pazar
DHA
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Açıklamada değerlerin stabil olduğu kaydedildi.
Açıklamada değerlerin stabil olduğu kaydedildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın sağlık duruma ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Vatikan, şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Papa Franciscus hakkında açıklama yaptı.

Değerler stabil seyrediyor

Açıklamada, “Son günlerde Papa'nın sağlık durumu stabil seyretmekte ve bu da tedaviye iyi yanıt verdiğini göstermektedir. Kademeli ve hafif bir iyileşme gözlemlenmektedir. Kan testleri ve hematolojik değerler stabil seyretmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Papa Franciscus'un sabah saatlerini dua ederek geçirdiği, öğleden sonra ise ara ara çalıştığı ve dinlendiği belirtildi.


#Papa Franciscus
#Vatikan
#Katolik

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