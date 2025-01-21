Paralel ordu da petrolden pay da yok!

Yeni Suriye yönetimi, ülke bütünlüğünü sağlamak için askeri ve diplomatik çalışmalarını sürdürüyor. 8 Aralık devriminden sonra göreve gelen yeni Suriye yönetimi, terör örgütü PKK/YPG’nin paralel ordu kurmasına geçit vermeyecek. Yeni Suriye hükümeti lideri Ahmet Şara’nın, “silah bırakma” ve “PKK ile organik bağı resmi olarak kesme” talebini reddeden YPG, buna karşılık yeni Suriye ordusu içinde özel birliklerin kendilerinden oluşmasını talep etti. Bu sayede paralel bir ordu olarak varlığını sürdürmeyi hedefleyen terör örgütü, Suriye’deki petrol kaynaklarından da pay istedi. YPG, işgal altında tuttuğu bölgelerdeki petrol ve yeraltı zenginliklerinden yüzde 50 pay talep etti. Bu talepleri kabul etmeyen Şara, operasyon talimatı verdi.