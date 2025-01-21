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Paralel ordu da petrolden pay da yok!

Paralel ordu da petrolden pay da yok!

Burak Doğan
04:0021/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

Terör örgütü PKK/YPG, Yeni Suriye yönetiminden “varlığını paralel bir ordu gibi sürdürmeyi” talep etti. Petrolden de yüzde 50 pay isteyen terör örgütünün bu tutumuna Ahmet Şara yönetimi geniş çaplı operasyonla karşılık verdi. Tışrin Barajı bölgesindeki stratejik noktalar PKK/YPG’den alındı. HTŞ bölgeye tank sevkiyatı yaptı.

Yeni Suriye yönetimi, ülke bütünlüğünü sağlamak için askeri ve diplomatik çalışmalarını sürdürüyor. 8 Aralık devriminden sonra göreve gelen yeni Suriye yönetimi, terör örgütü PKK/YPG’nin paralel ordu kurmasına geçit vermeyecek. Yeni Suriye hükümeti lideri Ahmet Şara’nın, “silah bırakma” ve “PKK ile organik bağı resmi olarak kesme” talebini reddeden YPG, buna karşılık yeni Suriye ordusu içinde özel birliklerin kendilerinden oluşmasını talep etti. Bu sayede paralel bir ordu olarak varlığını sürdürmeyi hedefleyen terör örgütü, Suriye’deki petrol kaynaklarından da pay istedi. YPG, işgal altında tuttuğu bölgelerdeki petrol ve yeraltı zenginliklerinden yüzde 50 pay talep etti. Bu talepleri kabul etmeyen Şara, operasyon talimatı verdi.

PKK SÜPÜRÜLÜYOR

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre, yeni hükümet ve terör örgütü arasındaki görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı. Buna karşılık Şara yönetimi, Suriye’deki terör varlığını bitirmeye yönelik adım attı. Lider Ahmet Şara'nın talimatıyla ilk etapta Süleyman Şah Tümeni ve bölgedeki aşiretlerin de destek verdiği geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Tışrin Barajı bölgesinde stratejik öneme sahip bazı köylerin kontrolü ele geçirildi. Aşiret güçleri Deyrizor’da Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan Graniç kasabasının ele geçirildiğini duyururken, Tışrin Barajı bölgesindeki stratejik bölgeler de PKK/YPG’den alındı. HTŞ'ye ait tanklar bölgeye sevk edilmeye başlandı. İyice köşeye sıkışan terör örgütünün, ABD'den destek için süre kazanmaya çalıştığı belirtildi.



#Suriye
#YPG
#PKK

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