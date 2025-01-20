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YPG ‘paralel ordu’ olmak istemiş

YPG ‘paralel ordu’ olmak istemiş

04:0020/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ebu Kasra.
Ebu Kasra.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, terör örgütü PKK/YPG’nin silah bırakma meselesini sürekli erteleyerek zaman kazanmak istediğini söyledi. YPG elebaşı Mazlum Abdi'nin “ülke içinde özerk bir silahlı yapı olarak kalma isteğinde bulunduğu”nu da açıklayan Ebu Kasra, “Bunu kabul edilmez bulduk” dedi.

Suriye'nin yeni savunma bakanı dün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunu işgal altında tutan ABD destekli terör örgütü PKK/YPG/SDG yapılanmasının, Suriye silahlı kuvvetleri içinde ayrı bir unsur olarak bulunmasını kabul etmediklerini belirtti. Suriye'nin başkenti Şam'da Reuters'e konuşan Murhaf Ebu Kasra, PKK/YPG'nin silah bırakma meselesini sürekli erteleyerek zaman kazanmak istediğine işaret etti. PKK/YPG terör örgütü lideri Mazlum Abdi'nin "Silah bırakmayacaklarını belirtmesi ve ülke içinde özerk bir silahlı yapı olarak kalma isteğini" reddettiklerini belirten Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, "Savunma Bakanlığı hiyerarşisinde yeri olmadığını ve kabul edilemez bulduklarını" kaydetti. PKK/YPG terör örgütünün silah bırakmayacağını ilan etmesinin ardından Şam hükümetine bağlı askeri Operasyon İdaresi güçlerinin, terör örgütünün işgal altında tuttuğu Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerine operasyon için hazırlıklara başladığı kaydedildi.

ABD'nin adımları yetersiz

Öte yandan Suriye Başbakanı Muhammed el-Beşir, uluslararası yaptırımların, devrik rejimin saldırılarıyla harap olan bölgelerin yeniden inşasını engelleyen faktörlerden biri olduğunu belirtti. Ziyaret ettikleri Maarra, başkent Şam ve Humus kırsallarındaki köyler gibi tamamen yıkılmış bölgelerde yeniden inşanın öncelikli mesele olduğunu belirten Beşir, bunun, yeniden imar için açılan destek fonları ve yeni yönetimin çabalarıyla yapılacağını ifade etti. Beşir, yıkıma uğrayan yerlerin yeniden inşasını hızlandırmaya yönelik tüm çabalara rağmen, Suriye halkına uygulanan uluslararası yaptırımların, bu sürecin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurguladı. Yaptırımların kaldırılması ve yeniden inşa fonlarının finansmanı için çaba gösterdiklerini söyleyen Beşir, "ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı yaptırımların hafifletildiğini açıklamış olsa da bu, yeniden inşayı başlatmak için yeterli değil" ifadesini kullandı.



#Suriye
#YPG
#Terör

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