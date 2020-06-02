Pentagon, Trump'ın orduyu devreye sokmasından endişeli.

Pentagon Başkan Trump'ın protestolara karşı orduyu devreye sokmasından endişeli.CNN'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede günlerdir süren protestoları bastırmak için ABD ordusunu devreye sokacağını açıklamasının, Pentagon'da bazılarında "derin ve büyüyen bir rahatsızlık" oluşturduğunu belirtti.

CNN, adı gizli tutulan Pentagon yetkililerine dayanarak, bazı ordu yetkililerinin Trump'ın çağrısı karşısında "çok temkinli" olduğunu, valiler çok açıkça ihtiyaç duyduklarını belirtmezlerse muvazzaf askerlerin şehirlere konuşlandırılmasının henüz gerekli olmadığını düşündüklerini aktardı.

Bir savunma yetkilisi Pentagon içinde "yerel güvenlik güçlerinin protestolarla baş etmesine yönelik yoğun bir talep" olduğun belirtti.

Trump, eyalet Valilerinin Ulusal Muhafızları şehir merkezlerindeki caddelere konuşlandırmaması durumunda "hızla ABD ordusunu konuşlandıracağını" açıklamıştı.