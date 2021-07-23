Dünya Rejim camiyle tehdit ediyor Silahları vermezseniz Hz Ömer Camiini yıkarız
ORTADOĞU

Rejim camiyle tehdit ediyor: Silahları vermezseniz Hz. Ömer Camii'ni yıkarız

Esed rejimi Dera’da 40 bin kişinin yaşadığı Dera el-Beled Mahallesi’ni 28 gündür kuşatma altında tutuyor. Muhaliflerden silahlarını teslim etmesini isteyen rejim askerleri, aksi takdirde mahalleye operasyon düzenleyip tarihi Hz. Ömer Camii’ni yıkmakla tehdit etti.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Rejim camiyle tehdit ediyor: Silahları vermezseniz Hz. Ömer Camiini yıkarız
Rejim güçleri 24 Haziran’da mahalleyi yüzlerce milisle ablukaya aldı. Suriye’deki Hizbullah milisleri de kuşatmaya destek veriyor.

Suriye’de 25 Mayıs’ta yapılan seçimlerin ardından sular durulmuyor. Rejimin ülkenin güneyindeki Dera’da seçimleri boykot eden muhaliflere yönelik baskısı insani bir felaketin eşiğine dayandı. Şehirdeki rejim karşıtı gösteriler sonrası 31 Mayıs’ta muhaliflerin kalesi durumundaki Dera El Beled Mahallesi ile diğer mahalleler arasındaki geçişleri yasaklayan rejim, ardından da mahalle ile şehir merkezindeki 3 hastaneye giden yolları kapattı.

GIDA VE İLAÇ SIKINTISI VAR

Muhaliflerden silahlarını teslim etmelerini ve evlerinin aranmasına izin verilmesini isteyen rejim, bu teklifi reddedilince 24 Haziran’da mahalleyi yüzlerce milisle ablukaya aldı. Suriye’de faaliyet gösteren Hizbullah milisleri de kuşatmaya destek veriyor. O tarihten beri mahalleye temel ihtiyaç malzemelerinin sokulmasına bile izin verilmiyor. Gıda ve ilaç sıkıntısı çekilen mahallede insani bir dram yaşanabileceği belirtiliyor.

SİLAH VE MUHALİFLERİ VERİN

Mahalle sakinleri ile rejim arasında zaman zaman iletişim sağlansa da netice alınamadı. Geçtiğimiz günlerde muhaliflere yazılı bir deklarasyon gönderen Tuğg. Loay El Ali, silahların teslim edilmesini, aranan muhaliflerin ya teslim edilmesi ya da Suriye’nin kuzeyine gönderilmesi ile mahalleye yeni kontrol noktası kurulmasına izin verilmesini istedi. Loay El Ali, taleplerinin karşılanmaması halinde mahalleye operasyon düzenleyip El Ömer Camii’ni yıkmakla tehdit etti.

Hz. Ömer Camii
Hz. Ömer Camii

İSYANIN BAŞLADIĞI YER

Rejim komutanının yıkmakla tehdit ettiği caminin sembolik önemi bulunuyor. Hz. Ömer tarafından yaptırılan cami 18 Mart 2011’de Suriye devrim mücadelesinin başlatıldığı yerlerden birisiydi. Gösterilerin başlamasıyla rejim 25 Mart’ta camiyi basıp içindeki göstericilere saldırmış ve katliam yapmıştı. Aynı zamanda camiye de büyük oranda zarar verilmişti.

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