Rus ​oligarkların serveti tehlikede: İngilizler el koyacak iddiası ​

Ukrayna krizinde Rusya ile karşı karşıya gelen İngiltere’nin Putin’e yakın Rus oligarkların Londra’da bulunan çoğu gayrimenkul olmak üzere mal varlıklarına el koymaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Önceki gün belirli miktarda yatırım yapan yabancıların, ülkede ikametgah almasını sağlayan “altın vize” uygulamasını askıya alan İngiltere’nin, Rus oligarkların malvarlığına ale koymak için ilk adımı attığı kaydedildi.

800 MİLYAR DOLARLIK MALVARLIĞI

İngiltere’de çoğu Rusya lideri Vladimir Putin ile yakın ilişkiye sahip Rus milyonerlerin 800 milyar dolar tutarında malvarlığına sahip olduğu geçtiğimiz yıllarda yayınlanan raporlarda ortaya konmuştu.

Sayısı 500’ü aşkın Rus milyonerin İngiltere’de yaşadığı ve Londra’daki bankalarda önemli meblağlarda birikimleri olduğu raporlarda belirtiliyordu. Londra’nın merkezindeki Westminster semtinde 10 binden fazla mülkün çoğunun da Rus oligarklara ait olduğu düşünülüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması halinde, ülkesindeki Ruslara ait mal varlıklarına el konulacağı tehdidinde bulunmuştu.

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Ukrayna ordusu olası Rus işgaline karşı tatbikatlara devam ediyor.

Donbas diken üstünde

Ukrayna krizinde, Rus ayrılıkçıların bulunduğu Donbas’ta önceki gün artan gerilim karşılıklı suçlamalar ve tehditlerle tırmanmaya devam ediyor. Ukrayna sınırında 150 bin askeri bulunan Rusya’nın, bölgedeki gerilimi olası işgal için bahane olarak kullanmasından endişe ediliyor.

Ukrayna yönetimi ayrılıkçıların elinde bulunan bölgelere bir müdahale planlarının olmadığını belirtirken, Rus yanlılarının 60 kez ateşkes ihlalinde bulunduğunu iddia etti. Ukrayna’nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu iddia eden Donetsk ve Lugansk’taki sözde yönetimlerin temsilcileri, sivilleri Rusya’ya tahliye edeceklerini duyurdu. Gelişmelere ilişkin Kremlin’den yapılan açıklama ise “sıcak çatışma” endişelerinin artmasına neden oldu.

SAVAŞ PATLAK VEREBİLİR

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, “Batı’nın tek bir temsilcisi bile, Ukrayna’nın temas hattındaki büyük saldırı potansiyelinden bahsetmiyor. Son günlerde yoğunlaşan kışkırtıcı eylemlerle birlikte, bu son derece tehlikeli bir durum oluşturuyor” diye konuştu. Peskov, Donbas’ta çatışma riskinin arttığını iddia ederek, “Yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir” şeklinde konuştu.

ABD’YE BİR CEVAP

Peş peşe gerçekleştirilen askeri tatbikatlara ilişkin de açıklama yapan Peskov, “Rusya’nın askeri tatbikatları tamamen şeffaftır “ ifadesini kullandı. Kremlin, ABD’li büyükelçi yardımcısının sınır dışı edilmesinin “provokasyonlara verilen bir cevap” olduğunu belirtti. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Güvenlik Konseyi ile Ukrayna’daki durumu ve güvenlik garantilerini ele aldığı belirtildi.

60 KEZ ATEŞKES İHLALİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ise Donbas’ın farklı bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 60 kez ateşkes ihlal ettiğini ve bunun sonucunda 2 Ukrayna askeri ile 2 sivilin yaralandığını duyurdu. Vodyane, Luganske, Svitlodarsk, Marinke, Piski, Avdiyivka, Şirokino’nun da aralarında olduğu farklı bölgelerde ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 2 sivilin yaralandığı kaydedilen açıklamada, ihlallerin 43’ünün Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanmış silahlarla gerçekleştiği aktartıldı.

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SALDIRI PLANIMIZ YOK

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov dün yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerinin doğudaki ayrılıkçılara saldırma veya operasyon başlatma niyetinde olmadığını söyledi. Parlamentoda konuşan Reznikov “Kırım’a karşı askeri operasyonlar düzenleme niyetimiz yok” sözlerini kullanırken, ülkeye büyük çaplı bir saldırı olasılığını düşük olarak değerlendirdiklerini söyledi. Reznikov, Rusya’nın iddia ettiği gibi geri çekilmediğini, sınırdaki Rus birliği sayısının yaklaşık 149 bin olduğunu bildirdi

Putin

Nükleer üçleme tatbikatı

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik çevreleme güçlerinin, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetiminde, ‘nükleer üçleme’ araçlarının görev alacağı geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştireceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “19 Şubat’ta Rusya Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı Vladimir Putin’in yönetiminde, stratejik çevreleme güçlerinin planlı tatbikatı yapılacak, tatbikat sırasında balistik ve kruz füzeleriyle atışlar gerçekleştirilecek” dendi.

Bakanlık, tatbikata Hava-Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filolarının katılacağını belirtti. ‘Nükleer üçleme’, bir ordunun havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanlarını ifade ediyor. ‘Nükleer üçleme’ kapsamında stratejik savaş uçakları, kıtalararası balistik füzeler ile füze denizaltıları yer alıyor.

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Antony Blinken-Sergey Lavrov

Randevu gelecek hafta sonunda

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın görüşme talebine Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’dan olumlu yanıt geldiğini ve ikilinin gelecek haftanın sonlarına doğru Avrupa’da görüşeceklerini açıkladı. Sözcü, “Ruslar, gelecek hafta sonuna doğru olacak şekilde görüşme teklifine yanıt verdi. Biz de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmemesi koşuluyla kabul ettik. Önümüzdeki günlerde (Ukrayna’yı) işgal ederlerse, diplomasi konusunda hiçbir zaman ciddi olmadıkları ortaya çıkacaktır” dedi.

DÜNYA İngiltere: Rusya saldırmayacağını göstermek için sınırdaki tüm askerlerini çekmeli