İngiltere: Rusya saldırmayacağını göstermek için sınırdaki tüm askerlerini çekmeli

Truss, Ukrayna meselesine ilişkin ülke basınına yaptığı açıklamalarda, Rusya-Ukrayna sınırındaki son durumu "dünya için çok tehlikeli bir an" olarak niteledi.

Rusya’nın, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerinin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladığı açıklamasına ilişkin Truss, bunun önemli etkileri olup olmadığını anlamak için daha fazla ayrıntı görmek gerektiğini söyledi.

Bakan Truss, "Ruslar bir saldırı için hiçbir planları olmadığını iddia ettiler ancak bunun doğru olduğunu göstermesi için birliklerini topyekun geri çekmesini görmemiz gerekecek." ifadesini kullandı.

Truss, Rusya'nın bazı askeri birliklerin üslerine geri döndüğü açıklamasından önce yaptığı değerlendirmede ise "Ukrayna'nın egemenliği konusunda, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olup olmama kararı konusunda taviz verilmemesi çok önemli." ifadesine yer verdi.

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İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons da elçiliğin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'daki İngiliz vatandaşlarının ülkeden ayrılması uyarısını yineledi.

FOTOĞRAF 25 Avrupa ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin art arda gelen açıklamalar, piyasalarda deprem etkisine neden oluyor. Rusya-Ukrayna gerginliği ile ülkelerin vatandaşlarını ve diplomatlarını bir bir geriye çağırmasının ardından endişelerin arttığını belirten İslam Memiş, bunun piyasalara olan olası etkisini değerlendirdi. İslam Memiş, mart ayındaki FED'in beklenen faiz artırımı kararına kadar alınan pozisyonları şöyle anlattı: 'ALIM FIRSATI İÇİN HALEN UMUDUMU KORUYORUM'<br><br>\"Gram altın aralıkta önce 630 lira seviyesinden yüzde 50 alım yaptık. Diğer yüzde 25'ini ise 778-780 lira aralığından aldı. Ortalaması 680 liraya geldi. Geri kalan yüzde 25 için ise 720-750 bandını bekliyoruz. <br><br> Olabilir mi? Şubat ayı jeopolotik risklerle manipüle ediliyor. Olmadı mart ayından 720-750 bant aralığında alım fırsatı için halen umudumu koruyorum. Bu yüzde 25'i alamayanlar, herhangi bir savaş patlak verse dahi, en azından yüzde 75'ini almış oldu.\" RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ ALTIN PİYASASINI NASIL ETKİLEYECEK? <br><br>Peki bu hafta bizleri neler bekliyor? Rusya Ukrayna gerilimi piyasaları nasıl etkileyecek? İşte İslam Memiş'in yatırım tavsiyesi olmayan yorumları: GRAM ALTIN NE OLUR?<br><br>\"Gram altında ise 790 liraya kadar geriledikten sonra 808 lira seviyesinden kapanış yaptı. 800 lira seviyesinin üzerinde gram altın alınmaz 770 ya da 750 bandına gerileyince alabilirsiniz. Bu düşüncem halen geçerli. Sepetinizdeki düşük maliyetli altın ve dolarınıza dokunmayın, daha bir süre bu düşük maliyeti yakalayamayacaksınız.<br> Ons altın 1820 dolardan yükselip 1861 dolardan kapanış yaptı. Enflasyondan sonra yukarı yönlü hareketler olması gerekiyordu. Biden'ın açıklamaları olmasaydı 1790 dolara kadar düşüş görecektik. Ancak jeopilitik riskler hızlı yükselişleri beraberinde getirdi. Ancak çatışma olacağını tahmin etmiyorum yükselişler de bu yüzden kalıcı olmayacaktır. Eğer çatışma olursa 2000 dolarları zorlayan bir ons altın görürüz ki o zaman bambaşka bir dünya ekonomisini yorumluyor oluruz. Şubat sonuna kadar beklemek daha mantıklı karar. Rusya Ukrayna gerginliği nereye gidecek bilmiyoruz. ABD, Rusya'nın önümüzdeki hafta Ukrayna'yı işgal edeceğini söylüyor. Ben de bunun manipülasyon olduğunu, enflasyonu unutturmak için yapıldığını düşünüyorum. İsrail de devreye girdi ve vatandaşlarını geri çağırdı. Bakalım kimin dediği doğru çıkacak. Dünyadaki bütün insanlar şu anda enflasyonla fakirleştiriliyor. Varlıkları manipülasyonla alıyorlar. Geçici enflasyon denilerek yapıldı şimdi de Rusya-Ukrayna gerginliğiyle yapılıyor.\"<br> GRAM ALTIN FİYATLARI 14 ŞUBAT PAZARTESİ<br><br>Geçtiğimiz haftayı 800 liradan kapatan gram altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?<br>Gram altın fiyatları 14 Şubat Pazartesi günü saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre 807 lira alış ve 809 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.<br> ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 14 ŞUBAT PAZARTESİ<br><br>Çeyrek altın fiyatları 14 Şubat Pazartesi günü saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre 1.286 lira alış ve 1.315 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. <br> SPOT ALTIN TLGR FİYATI<br><br>804,27<br>804,43<br> ALTINONS ($) FİYATI<br><br>1.852,57<br>1.852,95<br> CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>5.147,33<br>5.244,86<br> YARIM ALTIN FİYATI<br><br>2.565,62<br>2.630,48<br> ZİYNET ALTINI FİYATI<br><br>5.147,33<br>5.244,86 ATA ALTIN FİYATI<br><br>5.326,64<br>5.459,63<br> 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI<br><br>438,66<br>531,44<br> 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI<br><br>727,06<br>753,91<br> Rusya-Ukrayna savaşı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altında son durum Rusya-Ukrayna krizinde savaşın giderek sık dillendirilmesi ve ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya girebileceğini söylemesi üzerine piyasalarda sert hareketlilik yaşanıyor. Ukrayna Rusya savaşı gerilimi gölgesinde yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın değer artışı yaşanıyor. Gram altın 800 liranın üzerinde haftaya başladı. Peki, Rusya Ukrayna gerginliği çatışmaya dönüşürse piyasaları nasıl etkileyecek? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?



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