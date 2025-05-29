Rusya: Ukrayna'nın yeni tur müzakerelerle ilgili pozisyonu net değil

"(Ukrayna) Öbür tarafta histeri var."

"(Ukrayna) Öbür tarafta histeri var."

Zaharova, "Rossiya-1" televizyon kanalında katıldığı bir programda, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.

diye konuştu.

diye konuştu.

"Pozisyonlarında netlik yok. Müzakerelerin tarihi, formatı, heyetin içeriği karşı tarafa iletildi. Rus heyet başkanı planlarını sürekli açıklıyor. (Ukrayna) Öbür tarafta histeri var."

"Pozisyonlarında netlik yok. Müzakerelerin tarihi, formatı, heyetin içeriği karşı tarafa iletildi. Rus heyet başkanı planlarını sürekli açıklıyor. (Ukrayna) Öbür tarafta histeri var."

Ukrayna'nın yeni tur müzakerelere katılıp katılmayacağını henüz açıklamadığına işaret eden Zaharova,

Ukrayna'nın yeni tur müzakerelere katılıp katılmayacağını henüz açıklamadığına işaret eden Zaharova,

Sözcü Zaharova, Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek heyetin, İstanbul'daki müzakerelerdekiyle aynı olacağını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.

Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin katılmıştı.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov yer almıştı.