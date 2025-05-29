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Rusya: Ukrayna'nın yeni tur müzakerelerle ilgili pozisyonu net değil

Rusya: Ukrayna'nın yeni tur müzakerelerle ilgili pozisyonu net değil

22:5229/05/2025, Perşembe
AA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, katıldığı bir televizyon programında Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Zaharova, Ukrayna'nın yeni tur müzakerelerdeki pozisyonlarında netlik olmadığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın yeni tur müzakerelere ilişkin pozisyonunun net olmadığını belirterek,
"(Ukrayna) Öbür tarafta histeri var."
dedi.

Zaharova, "Rossiya-1" televizyon kanalında katıldığı bir programda, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın yeni tur müzakerelere katılıp katılmayacağını henüz açıklamadığına işaret eden Zaharova,
"Pozisyonlarında netlik yok. Müzakerelerin tarihi, formatı, heyetin içeriği karşı tarafa iletildi. Rus heyet başkanı planlarını sürekli açıklıyor. (Ukrayna) Öbür tarafta histeri var."
diye konuştu.

Sözcü Zaharova, Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek heyetin, İstanbul'daki müzakerelerdekiyle aynı olacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

Rusya-Ukrayna müzakereleri

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.

Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti.

Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin katılmıştı.

Yeni tur müzakereler 2 Haziran'da İstanbul'da

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov yer almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini açıklamıştı.



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