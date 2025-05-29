Rusya: Ukrayna'nın yeni tur müzakerelerle ilgili pozisyonu net değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, katıldığı bir televizyon programında Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Zaharova, Ukrayna'nın yeni tur müzakerelerdeki pozisyonlarında netlik olmadığını ifade etti.
Zaharova, "Rossiya-1" televizyon kanalında katıldığı bir programda, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.
Sözcü Zaharova, Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek heyetin, İstanbul'daki müzakerelerdekiyle aynı olacağını söyledi.
Rusya-Ukrayna müzakereleri
Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.
Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti.
Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin katılmıştı.
Yeni tur müzakereler 2 Haziran'da İstanbul'da
Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov yer almıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini açıklamıştı.