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Çözüm için mekik diplomasisi

Çözüm için mekik diplomasisi

Oğuzhan Ürüşan
04:0029/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Volodimir Zelenski, Hakan Fidan.
Volodimir Zelenski, Hakan Fidan.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için mekik diplomasisine hız verdi.

Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kez Ukrayna yolcusu. Fidan bugün Kiev’de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile de bir araya gelecek. Mevkidaşı Andriy Sibiha’nın davetine icabet eden Fidan, Ukrayna Başbakanı Denis Smihal ile de bir araya gelecek.Fidan’ın temaslarında, Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik ortaklık temelinde sürdürülen iş birliğinin derinleştirilmesi, özellikle ticaret, enerji, savunma ve güvenlik alanlarında atılabilecek somut adımların ele alınması bekleniyor.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteği bir kez daha vurgulanacak. Ziyaretin önemli başlıklarından biri de Kırım Tatarları olacak. Türkiye’nin, Kırım Türkleri’nin durumuna verdiği önemi dile getirmesi, Ukrayna Hükümeti’nin bu konudaki hukuki düzenlemelerini takdir ettiğini ve ilave adımların memnuniyetle karşılanacağını belirtmesi bekleniyor.

KIRIM TATARI SOYDAŞLARLA GÖRÜŞME

Fidan, temasları kapsamında Ukrayna Parlamentosu üyesi ve Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov’un yanı sıra Gagavuz Türkü ve Kırım Tatarı soydaşlarla da bir araya gelecek.



#Diplomasi
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