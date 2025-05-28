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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rus mevkidaşı Lavrov ile ateşkes telefonu

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rus mevkidaşı Lavrov ile ateşkes telefonu

21:2828/05/2025, Çarşamba
AA
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Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi adına yürüttüğü diplomasi trafiği sürüyor.
Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi adına yürüttüğü diplomasi trafiği sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmalar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmaların ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmalar ele alındı.



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