Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rus mevkidaşı Lavrov ile ateşkes telefonu

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi adına yürüttüğü diplomasi trafiği sürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmalar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmaların ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmalar ele alındı.
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