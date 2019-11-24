Dünya Rusyada feci kaza Vinç işçileri ezdi
ASYA

Rusya’da feci kaza: Vinç işçileri ezdi

Rusya'da park halindeki bir vinç kamyonun çarpması üzerine çalışan izcileri ezdi. Kazada 2 işçi ağır yaralanırken bir işçi ise hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Rusya'da meydana gelen kazada vinç işçileri ezdi.
Rusya'da meydana gelen kazada vinç işçileri ezdi.

Rusya’da park halindeki vinç, bir kamyonun çarpması sonucu çalışan işçileri ezdi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kutuzovsky caddesinde bir tünelde yerel yönetim ekipleri tarafından tadilat çalışması başlatıldı. Üç işçi yolda açılan çukurda çalıştığı sırada önlerinde bir römork arkalarında bir vinç bulunuyordu. İşçiler çalışmasını sürdürürken yokuştan aşağıya hızla inen bir kamyonun sürücüsü aracın kontrolünü kaybedince işçilerin arkasında bulunan vince çarptı. Çarpma şiddetiyle vinç önünde çalışma yapan işçileri ezdi.

Kazı çalışması yapan 2 işçi aracın altında kalırken bir işçi ise römork ile vincin arasında kaldı. Olay yerine gönderilen ambulans ekipleri 2 işçiyi hastaneye kaldırdı, 1 işçi yaşanan feci kazada yaşamını yitirdi.
Moskova bölge savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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