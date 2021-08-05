Dünya Şamda ölülere bile rahat yok
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Şam’da ölülere bile rahat yok

Şam’ın Kefer Susa Mahallesi sakinlerini evlerinden eden Esed rejimi bu kez de ev yapmak için mezarları kaldırmak istiyor. Binin üzerinde mezarın 100 ila 150 bin Suriye Lirası arasındaki nakliye masraflarının merhumların yakınları tarafından ödenme talebine halk isyan etti.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
​Şam’da ölülere bile rahat yok
Fotoğraf: Arşiv

Şam’ın Kefer Susa Mahallesi sakinlerini evlerinden eden rejim bu kez de mezarlarını kaldırmak istiyor. Şam Cumhuriyet Başsavcısı Halid Marbouni, Kefer Susa’daki Vakf el-Ahdes mezarlığının yerine “alternatif konut” kurulacağını duyurdu. Şam Valiliği de, mahalle sakinlerinden mezarları en fazla 10 gün içinde taşımalarını istedi. Binin üzerinde mezarın 100 ila 150 bin Suriye Lirası arasındaki nakliye masraflarının merhumun yakınları tarafından ödenme talebine ise halk isyan etti.

AİLELERDEN 40 DOLAR İSTEDİLER

  • Kefer Susa’da biri büyük biri küçük iki mezarlık bulunuyor. Vakıf El-Ehdas mezarlığında 200, Ali Deeb mezarlığında ise 3 bin mezar var. Şam Valiliği, Kefer Susa mahallesi sakinlerini, yakınlarının cenazesini mahalle mezarlığından en fazla 10 gün içinde başka bir mezarlığa nakletmesini talep etti. Bu hizmet için aileler 40 dolar civarında nakliye masrafları ödemek zorunda. Suriye’de rejim bölgelerinde bir çalışanın maaşı ise 20 doları geçmiyor. Valiliğin kararına mahalle sakinleri sosyal medya üzerinden isyan etti. Kaynaklar, mezarlıkta 2013 yılında bombalanan Filistin Yermük kampı kurbanlarının da yer aldığını duyurdu.

REJİMİN KALBİNDE

Kefer Susa Mahallesi, rejimin yönetim binalarının bulunduğu bir merkez. Cumhurbaşkanlığı binası, Bakanlıklar, İran Büyükelçiliği ve Esad rejiminin güvenlik kollarının çoğunluğu mahalle sınırları içerinde yer alıyor. Bu hayati noktada 2017 yılında inşasına başlanan “Basilia City” projesini tamamlamak isteyen rejim güçleri halka ait her alana göz dikiyor.

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