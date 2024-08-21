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Dünya

Sel felaketi yaşayan Bangladeş'te 1,5 milyondan fazla kişi mahsur kaldı

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşanıyor. Ülkenin üç farklı bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen seller sonucu birçok yol ve ev, su altında kalırken; 1,5 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığı bildirildi. Ülkenin beş bölgesinde ani sel baskınları yaşandığını belirten yetkililer, söz konusu bölgelerdeki nehir seviyelerinin önümüzdeki 24 saat boyunca tehlikeli seviyenin üzerinde kalmasının beklendiğini ifade etti.

20:27 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar ve taşan nehirler sonucu oluşan seller nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

Bangladeş'teki Feni, Cumilla ve Noakhali bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağış sonucu birçok yol ve ev, su altında kaldı.

Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB), selden etkilenen bölgelerde 1,5 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bangladeş Su Geliştirme Kurulu yetkilileri, AA muhabirine, ülkede birçok nehirde suyun tehlikeli seviyelere ulaştığını söyledi.

"24 saat boyunca tehlikeli seviyenin üzerinde kalacak"

Su Geliştirme Kurulu Sel Tahmin ve Uyarı Merkezince (FFWC) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki nehirlerin de son 50 yılın en yüksek su seviyesine ulaştığı aktarıldı.

FFWC mühendislerinden Sarder Udoy Raihan, "Şu an 5 bölgede ani sel baskınları yaşanıyor ve bu bölgelerdeki nehir seviyelerinin önümüzdeki 24 saat boyunca tehlikeli seviyenin üzerinde kalması bekleniyor." dedi.

Bangladeş Meteoroloji Dairesi de şiddetli yağışların bir gün daha etkili olacağını bildirdi.



#Sel Felaketi
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#Sel
#Şiddetli Yağış
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