Dünya Skandal sınav Nazi Almanyası ve Türkiyeyi karşılaştırın
AVRUPA

Skandal sınav: 'Nazi Almanyası' ve Türkiye'yi karşılaştırın!

Almanya yine ırkçı bir olayla skandala imza attı. Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 9'uncu sınıfta okuyan çocuklara sınav sorusu olarak Nazi Almanya'sı ile Türkiye arasında karşılaştırma yapılması istendi!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya'da çocuklara sınavda sorulan soru tepki topladı
Almanya'da çocuklara sınavda sorulan soru tepki topladı

Almanya'da Türkiye karşıtlığı, zaman zaman yaşanan çirkin olaylarla gün yüzüne çıkıyor.

Bu sefer adres, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti.

Almanya'da 9'uncu sınıf öğrencilerine sınav sorusu olarak ‘Almanya-Türkiye’ karşılaştırması yapılması istendi. Fakat bu karşılaştırma Nazi Almanyası’yla Türkiye’nin şimdiki hali arasındaydı. Nasyonal Sosyalist Parti'nin yükselişe geçtiği dönem olan Weimarer Cumhuriyeti dönemi, Adolf Hitler’in yönetime geldiği dönemi kapsıyor.

Sınav kağıdının başlığında “1933 yılı Demokrasinin çöküş yılıydı. Günümüzde bu durumun aynısı mevcut mudur?” sorusu yer alıyordu.

Daha sonra sol tarafa Weimarer Cumhuriyeti’nin 1933 yılındaki hali sağ tarafa da modern Türkiye Cumhuriyeti’nin şimdiki hali yazılarak karşılaştırılması isteniyordu.

Fotoğraf sosyal medyada çok tartışıldı ve Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlar tarafından eleştirildi. Avrupa Demokratlar Birliği (UETD) sözcüsü Fatih Zingal, fotoğrafı kendi Twitter hesabında paylaştı.

Alman yasalarına göre okullarda siyasi propaganda yapmak yasak. Ancak devlet okulunda bir öğretmenin Türkiye'yi yaptığı çirkin siyasete alet etmesine Almanya'nın sessiz kalıp kalmayacağı merak konusu.

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