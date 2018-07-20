Skandal sınav: 'Nazi Almanyası' ve Türkiye'yi karşılaştırın!

Almanya'da Türkiye karşıtlığı, zaman zaman yaşanan çirkin olaylarla gün yüzüne çıkıyor.

Bu sefer adres, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti.

Almanya'da 9'uncu sınıf öğrencilerine sınav sorusu olarak ‘Almanya-Türkiye’ karşılaştırması yapılması istendi. Fakat bu karşılaştırma Nazi Almanyası’yla Türkiye’nin şimdiki hali arasındaydı. Nasyonal Sosyalist Parti'nin yükselişe geçtiği dönem olan Weimarer Cumhuriyeti dönemi, Adolf Hitler’in yönetime geldiği dönemi kapsıyor.

Sınav kağıdının başlığında “1933 yılı Demokrasinin çöküş yılıydı. Günümüzde bu durumun aynısı mevcut mudur?” sorusu yer alıyordu.

Daha sonra sol tarafa Weimarer Cumhuriyeti’nin 1933 yılındaki hali sağ tarafa da modern Türkiye Cumhuriyeti’nin şimdiki hali yazılarak karşılaştırılması isteniyordu.

Fotoğraf sosyal medyada çok tartışıldı ve Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlar tarafından eleştirildi. Avrupa Demokratlar Birliği (UETD) sözcüsü Fatih Zingal, fotoğrafı kendi Twitter hesabında paylaştı.

🇩🇪In einer Realschule in Ilshofen wurde in der 9. Klasse folgende Frage aufgeworfen: „Die Abschaffung der Demokratie 1933. Ein Fall, der heute noch aktuell ist?“ Die „Notverordnungen“ von 1933 sollten mit der neuen Verfassung der #Türkei verglichen werden. pic.twitter.com/zJOewJH5el — Fatih Zingal (@FatihZingal) 19 Temmuz 2018

Alman yasalarına göre okullarda siyasi propaganda yapmak yasak. Ancak devlet okulunda bir öğretmenin Türkiye'yi yaptığı çirkin siyasete alet etmesine Almanya'nın sessiz kalıp kalmayacağı merak konusu.