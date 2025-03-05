Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Filistin mesajı: Saldırılara son vermeye hazırız

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Gazze'de yaşananların tüm bölge için uyarı alarmı niteliğinde olduğunu belirterek Filistin halkının yerinden edilmesi çağrılarının tüm Arap milletini tehdit ettiğini söyledi. Şara yaptığı açıklamada "Gazze'ye yardım sağlamaya ve saldırılara son vermeye hazırız. Suriye halkı, kurtuluş ve adalet yolunda atılan her adımda Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Filistin konulu Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinin Arap Birliğine dönüşünün, Suriye'nin bölgenin güvenlik ve istikrarını artırmak için çalışacağının göstergesi olduğunu söyledi.
'HEPİMİZ İÇİN BİR UYARI ALARMIDIR'
Filistin halkının topraklarına dönme ve kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediklerini vurgulayan Şara, İsrail'in Suriye halkının haklarını da ihlal etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.
Suriye Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:
Uluslararası topluma seslenen Şara, Suriye'nin güneyinden derhal çekilmesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.
Şara, ülkesinin 1974'te İsrail ile imzaladığı "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına" bağlı olduğunu belirterek, İsrail'in bu anlaşmayı görmezden gelmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi
İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.
İsrail birlikleri ardından işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.
İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.
İsrail hükümeti ise bir taraftan tampon bölge ve çevresindeki işgalin geçici olduğunu savunurken diğer taraftan Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılmasını istiyor.