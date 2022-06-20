Suriye'de ABD ve Rusya Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadı

Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, evlerini işgal eden terör örgütü YPG/PKK’yı protesto ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) YPG/PKK’yı temizlemesini istemişti.

Rusya ve ABD’nin Suriye kuzeyinde havada bıraktıkları mutabakatlar nedeniyle Türkiye, bölgeye Münbiç ve Tel Rıfat merkezli yeni bir harekat hazırlığında. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın harekata ilişkin ilk sinyal geçtiğimiz haftalarda verilirken, Türkiye’yi yeni bir harekata zorlamasında Rusya ve ABD’nin tavrı etkili.

120 SAAT SÜRE VERİLMİŞTİ

Barış Pınarı Harekatı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile 17 Ekim 2019 tarihinde görüştü. Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu mutabakatla ABD, Türkiye'ye PKK/PYD-YPG'nin "sınırdan yaklaşık 23 km güneye çekileceği" teminatını verdi. Ancak yerine getirmedi. PKK/PYD-YPG'li teröristler, ABD nezaretinde Rasulayn'dan Haseke'ye tahliye edildi.

30 KİLOMETRE DIŞARIYA ÇIKACAKLARDI

Barış Pınarı Harekatı sırasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Putin'le 22 Ekim 2019'de görüştü. M4 Kara Yolu üzerinde "Barış Pınarı sahası dışında kalan teröristlerin 150 saat içerisinde 30 kilometre dışarı çıkarılması" sözü verildi. Rusya, ayrıca PKK/PYD-YPG'yi Tel Rıfat ve Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etti. Bu sözler yerine getirilmedi. Barış Pınarı alanında batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte (Kamışlı) hariç Rus-Türk ortak devriyelerinin başlamasına karar verildi. Mutabakata rağmen bölgede PKK/PYD-YPG işgali devam ediyor.

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ADETA HEDİYE EDİLDİ

PKK/PYD-YPG'nin işgalinde olan Münbiç, Türkiye’ye 30 km mesafede. İç savaşta ilk olarak muhaliflerin eline geçti. 2014'te DEAŞ'ın işgaline uğradı. ABD, "DEAŞ'a karşı ortak mücadele" bahanesiyle PKK-PYD-YPG'nin şehri 2016’da işgal etmesini sağladı. ABD, "DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından örgütün Münbiç'i terk edeceği" sözünü verdi ancak tutmadı. Tel Rıfat da PKK/PYD işgali altında. Tel Rıfat, Türkiye sınırında 18 km mesafede. Rusya'nın hava desteğini alan örgüt, Tel Rıfat'ı 2016 tarihinde işgal etti. Örgüt, 250 binden fazla sivili göçe zorladı. Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan halk, 6 yıldır topraklarına dönmeyi bekliyor. Tel Rıfat'taki yerleşim yerlerine ağır silahlarıyla konuşlanan teröristler, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki sivillere saldırıyor.

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