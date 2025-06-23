Suriye’de kilise provokasyonu: Terör örgütü DEAŞ yine sahnede

Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtildi. "Hain" eylemin ülkenin ulusal birliğini baltalamayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, saldırının yalnızca belirli bir dini kesime yönelik olmadığı, Suriye'nin tüm toplumsal yapısına saldırı niteliği taşıdığı aktarıldı. Suriyeli yetkililer yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı verdi. Saldırı, Türkiye tarafından da kınanarak saldırının huzuru bozmayı amaçladığı kaydedildi.