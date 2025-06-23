Suriye’de kilise provokasyonu: Terör örgütü DEAŞ yine sahnede

Terör örgütü DEAŞ, Suriye’de yeniden sahneye çıktı. Başkent Şam’ın doğusundaki Mar İlyas Kilisesi’nde meydana gelen patlamada 20 kişi öldü, 52 kişi yaralandı.
Ortadoğu'da çatışmalar artarken terör örgütü DEAŞ yeniden sahneye çıktı. Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kilisede meydana gelen patlamada 20 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı. Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın terör saldırısından kaynakladığı belirtildi. Patlama sonrası güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı önlem aldı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
'SALDIRI TOPLUMSAL YAPIMIZA'
Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtildi. "Hain" eylemin ülkenin ulusal birliğini baltalamayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, saldırının yalnızca belirli bir dini kesime yönelik olmadığı, Suriye'nin tüm toplumsal yapısına saldırı niteliği taşıdığı aktarıldı. Suriyeli yetkililer yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı verdi. Saldırı, Türkiye tarafından da kınanarak saldırının huzuru bozmayı amaçladığı kaydedildi.