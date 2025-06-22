Dışişlerinden Suriye'de kiliseye yönelik saldırıya ilişkin açıklama: Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de kiliseye yönelik düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Saldırının Suriye'deki istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarını hedef aldığı belirtilen açıklamada Suriye yönetiminin ve halkının, birlik ve beraberliklerini muhafaza edeceğine olan inancın tam olduğu belirtilerek, "Türkiye olarak, Suriye’nin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." denildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da Mar İlyas kilisesinde bombalı saldırı düzenlendi.
En az 20 kişinin öldüğü, 52 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin Türkiye taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırının Suriye’de istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarını hedef aldığı; toplumsal huzur ve barışı bozmayı amaçladığı belirtildi.
"Suriye'ye her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"
"Suriye yönetiminin ve halkının, birlik ve beraberliklerini muhafaza edeceğine ve ülkede kaos yaratmak isteyen terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır." ifadelerine yer verilen açıklamada Türkiye'nin Suriye’nin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceği vurgulandı.
"Şam’da bugün bir kiliseye yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Bu saldırı, Suriye’de istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarını hedef almakta, toplumsal huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır. Suriye yönetiminin ve halkının, birlik ve beraberliklerini muhafaza edeceğine ve ülkede kaos yaratmak isteyen terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır. Türkiye olarak, Suriye’nin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."