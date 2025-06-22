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Suriye'de kiliseye saldırı: En az 15 ölü

Suriye'de kiliseye saldırı: En az 15 ölü

19:3222/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Şam'da Mar İlyas Kilisesi'nde pazar ayini sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Şam'da Mar İlyas Kilisesi'nde pazar ayini sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Suriye'de bir kiliseye düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 53 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırganların bombayı patlatmadan önce uzun namlulu silahlarla kalabalığın üzerine ateş açtığı aktarıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini açıkladı.

Suriye'nin başkenti Şam'da Mar İlyas Kilisesi'nde düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

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Suriye'de kiliseye saldırı: En az 15 ölü
Dünya
22 Haziran, Pazar

Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde pazar ayini sırasında saldırganlar önce uzun namlulu silahlarla kalabalığa ateş açtı.

Daha sonra intihar bombacısının kendisini patlatması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı.

Ölü sayısının artabileceği bildirilirken, Suriye Güvenlik Güçleri'nin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini açıkladı.



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