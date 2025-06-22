Suriye'nin başkenti Şam'da Mar İlyas Kilisesi'nde düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Daha sonra intihar bombacısının kendisini patlatması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı.