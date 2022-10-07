Dünya Suudi Arabistanda kapatılan Türk okullarının bazıları yeniden açıldı
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okullarının bazıları yeniden açıldı

Suudi Arabistan'da geçen yıl kapatılan Türk Okullarının bir kısmı yeniden eğitime başladı. Cidde, Damam ve Tebük'ta ana sınıfı ile ilkokul eğitime başlarken, Mekke ve Medine dahil diğer illerde de açılması için çalışma yürütülüyor.

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Haber Merkezi AA
Suudi Arabistanda kapatılan Türk okullarının bazıları yeniden açıldı
Foto: AA.

Cidde Başkonsolosluğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Ataşesi Hüseyin Eren Yıldızer, Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okullarından bazılarının 2 Eylül itibarıyla eğitim öğretim hayatına geri döndüğünü belirtti.

  • Yıldızer, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Türk Okullarından ilk etapta Cidde, Dammam ve Tebük kentlerindeki ana sınıfı ile ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinin eğitime başladığını söyledi.

Uzun bir aradan sonra Uluslararası Türk Okullarında bir araya gelen öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin birlikte olmanın coşkusunu yaşadığını dile getiren Yıldızer, başkent Riyad, Abha, Mekke, Medine ve Taif'teki okulların da açılması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti.

Suudi Arabistan yönetimi başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren MEB'e bağlı 8 Türk okulunun 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatılmasını kararlaştırmıştı.

Başkent Riyad'ın yanı sıra Cidde, Tebük, Dammam, Taif, Abha, Mekke ve Medine kentlerinde yer alan Türk okulları, kapanma kararından önce binlerce öğrenciye eğitim veriyordu.

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