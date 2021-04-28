Suudi Arabistan ülkedeki Türk okullarını kapatma kararı aldı

İşgalci İsrail güçleri Filistinli sağlık ekiplerine saldırdı

Kudüs'te Şam Kapısı olarak da adlandırılan Babul-Amud yakınlarında İşgalci İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede yaralı olabileceği için Şam Kapısı'na gelen El Amal Sağlık Hizmetleri Derneği'nde görevli sağlık ekibine İşgalci İsrail güçleri saldırdı. Saldırıda 4 sağlıkçı yaralanırken biri gözaltında alındı.



El-Amal Derneği Başkanı Abdel Majid Taha, “İsrail güçleri ve Filistinli gençler arasında arbedede yaralı olabileceği ve tedavi gerebileceği için Şam Kapısı önüne geldik. İsrail güçleri bana ve 3 sağlıkçımıza sebepsiz saldırdı” dedi.

