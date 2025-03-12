Tarih açıklandı: Papa Franciscus Türkiye'ye geliyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, 26 Mayıs’ta Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelmesi planlanan Franciscus'un, Hristiyan Kilisesi’nin ilk konsilinin 1700'üncü yıl dönümü vesilesiyle bu ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.
Patrik Bartholomeos, Papa’nın ziyaret tarihini doğrulayarak, bu seyahatin Hristiyan dünyası için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.
Konsilin bin 700'üncü yıl dönümü
Hristiyanlık tarihinde büyük öneme sahip olan ve piskoposların katılımıyla dini kararların alındığı ilk konsil, 325 yılında İznik’te düzenlenmişti.
Papa’nın bu tarihi yıl dönümü sebebiyle Türkiye’ye geleceği geçtiğimiz yıl duyurulmuştu.
Papa’nın hastanede kalış süresi net değil
Vatikan yetkilileri, Papa Franciscus’un Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde istirahat etmeye devam ettiğini ve sağlık durumunun temkinli şekilde takip edildiğini açıkladı.
Doktorlar, 88 yaşındaki Papa’nın iyileşme sürecinin kademeli olarak ilerlediğini, ancak genel sağlık durumu göz önüne alındığında dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Bu nedenle hastanede ne kadar süre kalacağı konusunda kesin bir bilgi verilmedi.