Tayland’da gece akaryakıt satışına yasak

Bangkok Post'un haberine göre, Başbakan Anutin, Orta Doğu'daki gerilimin yakıt fiyatlarına etkisi nedeniyle bazı tasarruf tedbirleri alınabileceğini ifade etti.

Anutin, en erken 20 Nisan'dan itibaren akaryakıt istasyonlarında gece satışların durdurulabileceğini, ülkede 11-15 Nisan'daki festival için seyahat edenlerin bu durumdan etkilenmeyeceğini kaydetti.

Enerji ve petrol tüketiminde tasarruf edilmesi için hükümetin gerekli adımları atacağını belirten Anutin, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle akaryakıt fiyatlarının artabileceği uyarısında bulundu.







