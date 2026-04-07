Tayland’da gece akaryakıt satışına yasak

17:227/04/2026, Salı
AA
Tayland geceleri akaryakıt istasyonlarında satışı durdurmayı planlıyor.
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın yakıt fiyatlarında artışa yol açması ve tedarikin zorlaşması nedeniyle tasarruf amaçlı akaryakıt istasyonlarında geceleri satışı durdurabileceklerini bildirdi.

Bangkok Post'un haberine göre, Başbakan Anutin, Orta Doğu'daki gerilimin yakıt fiyatlarına etkisi nedeniyle bazı tasarruf tedbirleri alınabileceğini ifade etti.

Anutin, en erken 20 Nisan'dan itibaren akaryakıt istasyonlarında gece satışların durdurulabileceğini, ülkede 11-15 Nisan'daki festival için seyahat edenlerin bu durumdan etkilenmeyeceğini kaydetti.

Enerji ve petrol tüketiminde tasarruf edilmesi için hükümetin gerekli adımları atacağını belirten Anutin, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle akaryakıt fiyatlarının artabileceği uyarısında bulundu.



