TBMM Başkanı Kurtulmuş Filistin davasına destek konusunda konuştu: Bu bir başlangıç

"Bütün uluslararası platformlarda verdiğimiz mesajı, bugün hem bendeniz hem de Cumhurbaşkanı'mız çok üst perdeden güçlü bir şekilde verdik. Çok dikkatli bir şekilde bütün meclis başkanlarını dinledim. Aşağı yukarı meclis başkanlarının tamamının ortak bazı konular üzerinde fikir birliği halinde olduklarını gördüm. Zaten bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Nedir o? Birincisi, İsrail'in bu saldırganlığı mutlaka durdurulmalıdır. İsrail'in uluslararası hukuku, insani değerleri ve gerçekten ahlaki normları hiçe sayan bu tavırları mutlaka durdurulmalıdır. Bunun için de uluslararası camianın harekete geçmesi, sözün artık yetersiz kaldığı, daha etkili çözümlerin bulunmasının şart olduğu dile getirildi. Ayrıca İsrail'in siyonist yönetiminin gördüğü bazı hayallerin gerçekleşmeyeceği, buna asla müsaade edilmeyeceği de çok büyük bir kararlılıkla ortaya konuldu."