TBMM Başkanı Kurtulmuş Filistin davasına destek konusunda konuştu: Bu bir başlangıç

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan soykırımın karşısında durduklarını ve İsrail'in Filistin bölgesindeki hayallerine müsaade etmeyeceğini belirterek, "İsrail için de bundan sonra gidişat hesap verme yönündedir" ifadelerini kullandı.
Toplantı kapsamında Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Cezayir Ulusal Meclis Başkan Vekili Hammad Ayoub, Azerbaycan Meclis Başkan Yardımcısı Ali Ahmadov, Mısır Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Saad El Deen de konuşma yaptı.
"Bu bir başlangıçtır"
Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türkiye olarak uluslararası platformlarda Filistin davasına destek olmak için gayret sarf ettiklerini söyledi.
Filistin davası kapsamında uzun yıllar sürecek çok güçlü bir siyasi ve fikri mücadele döneminin başladığını dile getiren Kurtulmuş, hem İsrail'in bu saldırganlıklarını sonlandırmak hem de Filistin davasını çok daha güçlü bir noktaya getirmek için gayretle bu mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.
Kurtulmuş, bir gazetecinin, İstanbul'daki bu toplantıyla dünyaya güçlü bir mesaj verildiğine ilişkin tespiti üzerine şunları söyledi:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 1917'den bugüne gelinen sürecin adım adım olgunlaştırıldığını, şimdi ise tam manasıyla bir etnik temizlik ve arkasından da Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına el konularak o toprakların Filistinsizleştirilmesi projesinin gündeme getirildiğini ifade etti.
"İsrail için de bundan sonra gidişat hesap verme yönündedir"
Kurtulmuş, bu hayal projenin gerçekleşmeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:
Kurtulmuş, platformun yol haritasına ilişkin soru üzerine, bu konunun kapalı oturumda ele alınacağını dile getirdi.
Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubunu sürekli çalışan bir platform haline getireceklerini vurgulayan Kurtulmuş, böylece İslam ülkelerinin yanı sıra Filistin meselesine destek veren, kalbinde insaftan, vicdandan, insanlıktan yana pay olan ülkelerin parlamentolarının bu iradeye destek vereceğini ümit ettiğini sözlerine ekledi.