Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

'BU DAVA, SİYASETİN ÖTESİNDEDİR'

Filistin'in sesi olmak için buradayız, bu dava siyasetin ötesindedir.





Filistin'in sesi olmak için bir araya geldik. Medeniyet tarih ve kültür şehri güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz. Toplantınızın ve alacağınız kararların Filistin için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.





Bizden önce yapılan konuşmaları büyük bir ilgiyle takip ettik. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak isterim Filistin davasını savunmak insanlığı barışı ve adaleti savunmaktır. Müslümanların yanı sıra vicdan sahibi her insanın meselesidir.





Bugün burada bulunan kardeşlerim, duruşunuzla insani değerleri de savunuyorsunuz. Zulme karşı susmayarak tüm insanlığa nefes oluyorsunuz. Zor zamanda sergilediğiniz onurlu duruş için her birinizi kutluyorum.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya 'Gazze' tepkisi: Yıllardır hak hukuk özgürlükten bahsedenler üç maymunu oynuyor Gündem / Politika





"İSRAİL, CİNNET HALİNDE"

İnşallah bu dayanışmayı ilelebet muhafaza edeceğiz. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistinli kardeşlerimiz son asrın en büyük haydutluğuna maruz kalıyor. Sahadaki gerçekleri yansıtmaya çalışan tam 212 gazeteci infaz edildi.





Yüzlerce doktor, hemşire kurşunların hedefi oldu. İlaç, su bulamadığı için bebekler göz göre göre hayatını kaybetti. İnsanlıktan çıkmış bir güruhla karşı karşıya kaldık. Gazze'deki binaların yüzde 80'i yıkıldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya 'Gazze' tepkisi: Yıllardır hak hukuk özgürlükten bahsedenler üç maymunu oynuyor Gündem / Politika





'NEREDE ULUSLARARASI HUKUK'

Gazeteciler öldürülüyor, uluslararası basın kuruluşları seyrediyor. Çocuklar öldürülüyor, insan hakları savunucuları seyrediyor.





Yıllardır özgürlükten, haktan bahsedenler İsrail'in katliam politikası karşısında 18 aydır üç maymunu oynuyor. Nerede uluslararası hukuk? Nerede örgütler, kurumlar?





Batılı devletler soruyorum İsrail'e karşı nerede? Nerede BBC, CNN... Bebekler ölüyor...





Bunları gören dünyada var mı? Uluslararası hukuk, güçlünün gücünü tahkim etmesi aparatı haline gelmiştir. Gazze'de uluslararası sistem sınavı kaybetmiştir. Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya 'Gazze' tepkisi: Yıllardır hak hukuk özgürlükten bahsedenler üç maymunu oynuyor Gündem / Politika





'İÇİM KAN AĞLAYARAK SÖYLÜYORUM'

Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlayarak söylüyorum. İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir.





Filistinliler öldürülürken sesleri çıkmayanların Gazze halkının direnişine terörizm yaftası vurarak soykırımı normalleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz.

'FİLİSTİNLİLER BİR ASIRDIR DİRENİYOR'

Filistin halkı bir özgürlük mücadelesi vermektedir. Filistin direniş hareketi bizim nezdimizde bir Kuvayımilliye hareketidir. Filistinliler aslında son 1 asırdır direniyorlar. İstilacı bir devlet karşısında direniş destanı yazıyorlar. Biz hakkı haykırmaktan geri durmayacağız.





Sadece vicdan sahiplerini değil, İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyorum.





Bundan 75 yıl önce kendileri Holokost yaşamış, kendileri soykırıma uğramış bir toplumun Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında yaşanan katliamlara, soykırıma, vahşete ve cinayetlere artık ses çıkarması, tepki göstermesi, yönetimlerine artık 'dur' demesi gerektiğine inanıyorum.

'NETANYAHU'NUN YARGILANDIĞINI GÖRECEĞİZ'

Bundan sonra da Gazze'ye yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. İsrail yönetimi bombalarla öldüremediği masumları yardımları durdurarak açlıkla susuzlukla yok etmeye çalışıyor. İşlediği cinayetler karşılıksız kaldıkça İsrail soykırım politikasına hız veriyor.





İsrail'in hukuka hesap vermesi için müdahillik başvurumuzu yaptık. Netanyahu ve cinayet şebekesini uluslararası mahkemelerde er ya da geç yargılandığını göreceğiz.





Sadece vicdan sahiplerini değil, İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyorum. Kendileri Holokost yaşamış bir toplumun, Gazze'deki katliama cinayetlere ses çıkarması, yöneticilerine artık dur demesi gerektiğine inanıyorum.





'MESCİD-İ AKSA BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

Mescidi Aksa bizim kırmızı çizgimizdir, ebediyete kadar da inşallah böyle kalacaktır. İsrail taciz, baskın ve provokasyonlarına derhal son vermelidir. Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılar Netanyahu'nun Ortadoğu'da barış istemediğini ortaya koyuyor. İsrail başıbozuk örgüt gibi. İsrail komşularını istikrarsızlaştırarak kendi güvenliğini sağlayamaz. Komşuda yangın varken dumanının size gelmemesi sadece akıl dışı değil aynı zamanda imkansızdır.









Bölgemizde herkes için barışı, güvenliği savunmaya sabırla devam edeceğiz. Ateşkes çalışmalarına bir an önce başlanmalı. Tüm kardeş ülkelerin desteği çok önemli. İki devletli çözümün alternatifi yoktur. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek yılmadan, yorulmadan mücadeleyi devam ettireceğiz.





Hangi ambalajlara sarılırsa sarılsın Filistinlileri binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün edecek hiçbir teklifin bizce kıymeti harbiyesi yoktur. Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistinlilerindir. Filistinlilerin öz yurtlarında özgürce yaşamaları için elimizden gelen desteği vereceğiz. Filistinlileri yaşadıkları topraklarından kimse sürgün edemez. Tek başımıza kalsak da Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz.



