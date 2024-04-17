Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulayacak kalibrede değil!

31 Mart yerel seçimleri sonrası partisinin ilk grup toplantısını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik devam eden İsrail soykırımına dikkat çekti. Filistin davasına dair kendisine ve partisine yöneltilen asılsız eleştirilere sert bir dille tepki gösteren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
'Gazze'de yaşanan zulmü 7 Ekim'de öğrenmedik'
"Terör devleti İsrail Gazze'de insanlık dışı bir soykırımı icra ediyor. İsrail Batı'dan aldığı destekle insanlık tarihine şimdiden utançla yazılmış katliam yürütüyor. Şahsıma ve partimize yönelik bazı izansız ithamlarda bulunuldu. Bu iftiraların bazı çevrelerde karşılık bulduğunu gördük. Hiç kimse ne şahsımın ne de bu kutlu kadronun Filisin meselesindeki tavrını sorgulayacak kapasitede ve kalibrede değildir. Bizim hayatımız Filistin mücadelesi ile geçmiştir. Biz birileri gibi Filistin'in yerini Gazze'de yaşanan zulmü 7 Ekim'de öğrenmedik.
'Kuvâ-yi Milliye ne ise Hamas da odur'
Bizim hayatımız Filistin davasıyla anlam bulmuştur. Katillerin yüzüne açık yüreklilikle "One Minute" dedik. Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvâ-yi Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız.
'Tek başıma kalsam dahi...'
Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim.
'Rezil olacaklar!'
14 bin çocuğu öldürdüler, bunlar Hitler'i çoktan geçtiler. bunları görmeyip "Hamas terör örgütüdür" deyip İsrail'in gözüne girmeye çalışanlara inat biz Filistin'in özgürlük mücadelesini her fırsatta savunacağız. Biz sırtımızda yumurta küfesi taşıyoruz devlet yönetiyor 85 milyonun emanetini taşıyoruz. Bazı adımlarımız görülmüyor olabilir ancak bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar mahcup olacaklar, rezil olacaklar, nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler. Bu vesileyle bir kez daha buradan Gazze'yi tüm Filistin'i şanlı istiklal direnişini gönülden selamlıyorum.