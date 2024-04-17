|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulayacak kalibrede değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler sonrası partisinin ilk grup toplantısını yaptı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davasına dair kendisine ve partisine yöneltilen asılsız eleştirilere sert bir dille tepki gösterdi. Erdoğan, "Hiç kimse ne şahsımın ne bu kadronun Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin davasıyla anlam bulmuştur. Bazı yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz ama Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er yada geç rezil olacaklar, nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler" dedi. Erdoğan ayrıca "Tek başıma da kalsam mazlum Filistin'in sesi olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Seren Som
13:07 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:57 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

31 Mart yerel seçimleri sonrası partisinin ilk grup toplantısını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik devam eden İsrail soykırımına dikkat çekti. Filistin davasına dair kendisine ve partisine yöneltilen asılsız eleştirilere sert bir dille tepki gösteren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



'Gazze'de yaşanan zulmü 7 Ekim'de öğrenmedik'

"Terör devleti İsrail Gazze'de insanlık dışı bir soykırımı icra ediyor. İsrail Batı'dan aldığı destekle insanlık tarihine şimdiden utançla yazılmış katliam yürütüyor. Şahsıma ve partimize yönelik bazı izansız ithamlarda bulunuldu. Bu iftiraların bazı çevrelerde karşılık bulduğunu gördük. Hiç kimse ne şahsımın ne de bu kutlu kadronun Filisin meselesindeki tavrını sorgulayacak kapasitede ve kalibrede değildir. Bizim hayatımız Filistin mücadelesi ile geçmiştir. Biz birileri gibi Filistin'in yerini Gazze'de yaşanan zulmü 7 Ekim'de öğrenmedik.


'Kuvâ-yi Milliye ne ise Hamas da odur'

Bizim hayatımız Filistin davasıyla anlam bulmuştur. Katillerin yüzüne açık yüreklilikle "One Minute" dedik. Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvâ-yi Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız.


'Tek başıma kalsam dahi...'

Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim.


'Rezil olacaklar!'

14 bin çocuğu öldürdüler, bunlar Hitler'i çoktan geçtiler. bunları görmeyip "Hamas terör örgütüdür" deyip İsrail'in gözüne girmeye çalışanlara inat biz Filistin'in özgürlük mücadelesini her fırsatta savunacağız. Biz sırtımızda yumurta küfesi taşıyoruz devlet yönetiyor 85 milyonun emanetini taşıyoruz. Bazı adımlarımız görülmüyor olabilir ancak bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar mahcup olacaklar, rezil olacaklar, nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler. Bu vesileyle bir kez daha buradan Gazze'yi tüm Filistin'i şanlı istiklal direnişini gönülden selamlıyorum.


Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısına konuştu: Daha da güçlenip yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM grup toplantısına konuştu. Erdoğan "Seçim sonuçlarından herkes kendisine ders çıkarıp iç muhasebesini yapacak. Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Tek iktidar vardır o da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Daha da güçlenip kuvvet toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletimize, ilkelerimize daha sıkı sarılacağız. Bizim lügatimizde böbürlenme, milletle arasına duvarlar koyma asla yoktur. Biz bu milletin ta kendisiyiz." dedi. Gazze konusuna da değinen Erdoğan "Hiç kimse ne şahsımı ne de bu kutlu kadroyu Filistin meselesinde sorgulayacak kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin mücadelesiyle geçmiştir. Bazı yaptıklarımız görünmüyor olabilir ama çıkıp bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar rezil olacaklar." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Filistin
#Gazze
#İsrail
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatına zam geldiğini duyurdu