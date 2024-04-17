Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulayacak kalibrede değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM grup toplantısına konuştu. Erdoğan "Seçim sonuçlarından herkes kendisine ders çıkarıp iç muhasebesini yapacak. Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Tek iktidar vardır o da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Daha da güçlenip kuvvet toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletimize, ilkelerimize daha sıkı sarılacağız. Bizim lügatimizde böbürlenme, milletle arasına duvarlar koyma asla yoktur. Biz bu milletin ta kendisiyiz." dedi. Gazze konusuna da değinen Erdoğan "Hiç kimse ne şahsımı ne de bu kutlu kadroyu Filistin meselesinde sorgulayacak kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin mücadelesiyle geçmiştir. Bazı yaptıklarımız görünmüyor olabilir ama çıkıp bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar rezil olacaklar." ifadelerini kullandı.