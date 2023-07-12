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Dünya

The Guardian: Erdoğan bir koz ustası

The Guardian'dan Patrick Wintour, NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdiği yazısında "Erdoğan hamle yapmadan önce muhattabının en zayıf anını bilen bir koz ustası" ifadesine yer verdi.

17:39 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir süre sohbet etti.

Tüm dünya NATO Zirvesi'nin gerçekleştiği Vilnius'taki baş döndürücü diplomasi trafiğini takip ederken dış basında zirvede alınan kararlara dair analizler yer almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye iletme taahhüdü dış basında geniş yankı uyandırdı. Çoğu yayın organı Erdoğan'ın bu kararını "sürpriz gelişme" olarak değerlendirdi.


İngiliz Guardian gazetesinden Erdoğan'ın hamleleri hakkında bir analiz geldi. Patrick Wintour tarafından kaleme alınan yazıda Erdoğan'ın bir "koz ustası" olduğu ifade edilerek
"Erdoğan'ın müzakere yöntemlerini takip eden herkes onun bir koz ustası olduğunu ve son hamlesini yapmadan önce muhatabının en zayıf anını beklediğini bilir"
denildi.

Yazıda Erdoğan'ın yöntemleri konusunda uluslararası ortakları arasında hoşnutsuzluğa neden olduğunu buna rağmen ilerleme kaydettiği belirtilirken İsveç'in Türkiye tarafından istenen maddelerin tamamını yerine getirdiği kaydedildi.

  • Yazıda ayrıca Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in, F-16'lar üzerindeki vetosunu kaldırıp kaldırmamaya bir hafta içinde karar vereceğini söylediği açıklamasına yer verildi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#NATO
#The Guardian
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