The Guardian: Erdoğan bir koz ustası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir süre sohbet etti.
Tüm dünya NATO Zirvesi'nin gerçekleştiği Vilnius'taki baş döndürücü diplomasi trafiğini takip ederken dış basında zirvede alınan kararlara dair analizler yer almaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye iletme taahhüdü dış basında geniş yankı uyandırdı. Çoğu yayın organı Erdoğan'ın bu kararını "sürpriz gelişme" olarak değerlendirdi.
Yazıda Erdoğan'ın yöntemleri konusunda uluslararası ortakları arasında hoşnutsuzluğa neden olduğunu buna rağmen ilerleme kaydettiği belirtilirken İsveç'in Türkiye tarafından istenen maddelerin tamamını yerine getirdiği kaydedildi.
- Yazıda ayrıca Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in, F-16'lar üzerindeki vetosunu kaldırıp kaldırmamaya bir hafta içinde karar vereceğini söylediği açıklamasına yer verildi.