The Guardian: Erdoğan bir koz ustası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci günün ilk görüşmesini İspanya Başbakanı Sanchez ile yaptı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından, Erdoğan ile Miçotakis arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yayınlanan bildiride "İyi bir atmosferde gerçekleşti" ifadesine yer verildi. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve AB Komisyonu Başkanı Leyen’i de kabul etti.