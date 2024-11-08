Trump A Takımı'nı kuruyor: Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü 'buz kız' kim?

ABD'de 5 Kasım'da yapılan seçimlerde 47'nci ABD Başkanı seçilen Donald Trump, beklentiler doğrultusunda Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak kampanya yöneticisi Susie Wiles'ı atadı. Trump'ın atadığı Wiles arka planda kalmayı tercih eden bir isim. Kampanya başarısı nedeniyle ciddi itibar gören Wiles, Trump'a göre ABD'de en korkulan siyasi figürlerden biri. Peki Wiles, Beyaz Saray Özel Müdürü olarak ne iş yapacak? Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü neden bu kadar önemli görülüyor? Trump'ın zafer konuşmasında Wiles’tan bahsettiği 'buz kız' kim?
ABD Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump seçim kampanyası yöneticisi Susan Summerall Wiles’ı Özel Kalem Müdürü olarak atadı. Böylece Susie Wiles yeni Beyaz Saray Yönetimi’nde kritik bir pozisyona geldi. Trump yayınladığı atama mesajında, “Wiles Amerikan tarihinin en büyük siyasi zaferlerinden birini kazanmama yardımcı oldu” ifadesine yer verdi.
Wiles, Trump'ın açık ara en disiplinli seçim kampanyasını yürüttüğü için geniş çapta itibar görüyor. Wiles ön plana çıkmaktan o kadar kaçınan bir isim ki Trump çarşamba sabahı erken saatlerde zaferini kutlarken konuşmak için mikrofonu almayı bile reddetti.
Susie Wiles kimdir?
Susie Wiles, siyaset alanında çalışmaya başlayalı bir yıldan kısa bir süre olmuşken 1980 seçimlerin öncesi Ronald Reagan’ın kampanya ekibine katıldı.
İki yıl sonra başarılı valilik yarışının sorumluluğunu ona veren Florida Valisi Ron DeSantis, Wiles'ı “bu işin en iyisi” olarak tanımladı. Trump kampanyasına göre Wiles, Beyaz Saray'da görev yapacak ilk kadın olacak.
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü ne iş yapar?
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü başkanların yönetiminde çok önemli bir rol oynuyor. Esasen Beyaz Saray'ın yöneticisi olarak görev yapıyorlar ve bir başkanın tüm çalışanlarını bir araya getirmek gibi bir sorumlukları var.